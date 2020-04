Adriano Panatta laisse un message à Roger Federer

Le monde du tennis connaît des moments d’incertitude et d’inquiétude face au déluge de suspensions qui s’est produit ces dernières semaines. Bien qu’il reste encore trois mois pour certains tournois, la situation que connaît la planète face à la pandémie de Coronavirus a provoqué la suspension du circuit jusqu’au 13 juillet au moins, en tête du tournoi Wimbledon, qui n’avait pas été contesté depuis la Seconde Guerre mondiale. Toujours dans le doute quant à savoir si l’US Open subira le même sort, il est Roland Garros le seul tournoi majeur qui a changé de date pour essayer de célébrer, quelque chose qui se heurte de front aux intérêts de Roger Federer.

Cela provoquera une guerre qui n’a pas encore commencé, mais le sera. La Fédération française de tennis, sans consulter personne, a déplacé son tournoi à une date où il y a d’autres événements, dont la Laver Cup, organisée par quelqu’un de grand pouvoir comme le joueur de tennis suisse. Le jour viendra où, dans l’hypothèse où la situation en septembre serait parfaitement maîtrisée, il faudrait réfléchir à ce qui se passe avec les deux tournois, qui ne peuvent être joués en même temps, l’un à Paris et l’autre à Boston. Pendant que cette bataille arrive, Adriano PanattaToujours fidèle à ses idéaux, il a profité d’un entretien avec La Stampa pour s’exprimer sur le mouvement de Roland Garros et laisser à Federer un petit «message».

“Pour moi, le placer fin septembre est une sage décision. Il est vrai que passer du ciment au dur en si peu de temps est un petit problème pour les joueurs de tennis, peut-être que je l’aurais même posé une semaine plus tard”, explique l’ex Joueur de tennis italien, qui se souvient de Roger et de sa Laver Cup. “J’aime Federer, mais il a fait des affaires tout seul, il doit le comprendre. Nous ne pouvons pas tous être derrière lui. Les institutions doivent s’occuper des tournois avec plus de tradition, même si cela dérange Federer. Roland Garros a plus de 100 ans d’histoire, c’est quelque chose que peu de tournois peuvent dire “, a déclaré Panatta.

.