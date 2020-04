«Agassi a joué un grand match, même si j’ai eu mes chances ..»

Le champion en titre Andre Agassi est également revenu à Miami en 2002, battant le jeune Suisse Roger Federer 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 en deux heures et 21 minutes pour soulever le cinquième Miami. Titre ouvert. Andre et Roger ont montré le plus de choses au cours de ces deux semaines sous le soleil de Floride, Agassi perdant un set contre un ancien champion Marcelo Rios en demi-finale avant que le Chilien ne se retire, poussant l’Américain dans le match pour le titre.

Il s’agissait de la huitième finale de l’ATP pour le futur jeune, la deuxième sur les courts extérieurs, marquant sa première victoire sur le non. 1 joueur en demi-finale quand il a licencié Lleyton Hewitt et a tenté de devenir le plus jeune champion des Miami Masters 1000 et de battre le record d’Agassi depuis 1990!

Améliorant constamment son jeu, le jeune a trouvé son meilleur tennis à Miami après seulement quatre victoires à Rotterdam, Dubaï et Indian Wells au total, poussant Agassi aux limites et ne gagnant qu’un point de moins que son rival le plus expérimenté pour terminer deuxième.

Comme prévu, un adolescent explosif avait presque deux fois plus de vainqueurs qu’André mais aussi plus d’erreurs, donnant le meilleur de lui-même pour contrôler le rythme des rallyes et égaler les numéros du rival dans les rallyes de base plus longs.

Fait intéressant, Agassi a pris le dessus dans les rallyes les plus courts, ce qui lui a donné le triomphe à la fin, devant creuser profondément contre le jeune adversaire qui a utilisé chaque coup dans l’arsenal pour rester du côté positif du tableau de bord et chasser le premier grand titre dans une carrière.

Il y avait 20 chances de pause à gagner et Agassi a repoussé quatre sur sept, volant six fois le service de Roger sur 13 occasions de franchir la ligne d’arrivée en premier et de soulever la couronne devant les fans à domicile pour la deuxième année consécutive.

Federer a tenu à l’amour dans le match d’ouverture et a battu Andre dans le deuxième après un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour le meilleur départ possible et un avantage précoce. Agassi a rebondi dans le troisième match, remportant quatre points d’affilée pour voler le service du rival et éviter de courir après le résultat à ce stade.

Federer a inscrit un coup droit juste après avoir servi dans le septième match pour pousser Agassi 4-3 vers le haut, l’Américain cimentant l’avance après deux points avant de réaliser la deuxième pause avec un revers en bas de la ligne vainqueur du match neuf pour réclamer le set 6-3 en 35 minutes.

Après cinq bonnes prises des deux côtés dans le deuxième set, André a pris la tête avec une pause à 30 suite à un revers lâche de Roger, décrochant le set grâce à une bonne prise à 5-3 pour se rapprocher de la ligne d’arrivée quelque 70 minutes après le début de la rencontre.

Rod Laver était là pour regarder le match pour le titre, observant deux occasions de pause pour le jeune dans le deuxième match du troisième set, nié par Agassi qui a finalement été cassé à 1-2 après une erreur forcée qui a envoyé Roger devant.

Tenir amoureux a cimenté la pause pour le Suisse qui a fustigé quatre vainqueurs au neuvième match pour un 6-3, réduisant le déficit et prolongeant le choc pour au moins un autre set, avec l’élan de son côté du terrain avant le quatrième ensemble.

Les choses allaient de mieux en mieux pour le joueur de 20 ans après avoir réussi une pause dans le troisième match grâce à une erreur de coup droit d’Agassi, clôturant le match suivant avec un vainqueur de service et faisant une autre bonne prise pour un 4-2. Dans ce qui aurait pu être le match pivot du match, Federer a gaspillé un point de match à 4-3 pour subir une pause, ramenant Andre à 4-4 et perdant le dynamisme qu’il avait tout au long du set.

L’Américain est resté amoureux d’un as lors du neuvième match et a cassé Roger pour la deuxième fois consécutive quelques minutes plus tard pour franchir la ligne d’arrivée, battant les quatre derniers matchs pour sceller l’affaire et lever la cinquième couronne du Miami Open.

“J’ai commencé à me sentir bien sur le terrain après ce troisième set. Les points se raccourcissaient et je sentais aussi que je servais beaucoup mieux. J’ai eu la chance de forcer le cinquième set mais il l’a repris alors que je ne l’ai pas fait. servir plus bien.

Du coup, le match s’est vite terminé. Je lui ai donné une chance de rebondir dans les phases finales du quatrième set et Andre ne les manquerait pas. Le match à 4-2 aurait pu aller dans les deux sens et il était de retour dans le match après cela, jouant bien dans les matchs restants pour ramener la victoire à la maison.

Le deuxième set a été difficile, car il m’a fait courir beaucoup et a frappé les tirs précipités. J’avais du mal et mon service n’était pas là non plus pour m’aider. Andre a joué un grand match et c’est pourquoi je suis heureux d’avoir une chance dans les sets trois et quatre, avec des points beaucoup plus courts et un élan de mon côté du terrain. ”