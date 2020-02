Aggressive Garbine Muguruza prend le premier set contre Sofia Kenin

Le double champion de la Major Garbine Muguruza est loin de remporter l’Open d’Australie, menant 6-4 contre Sofia Kenin après 52 minutes. L’Espagnole a dominé avec son premier service et a créé neuf occasions de pause, convertissant deux et contrôlant le rythme presque tout le temps, frappant 15 gagnants et 17 erreurs directes pour garder les points sur sa raquette.

Kenin a remporté le premier point de la finale lorsque Muguruza a inscrit un revers, tenant à 15 suite à une erreur de coup droit de l’Espagnole pour obtenir son nom sur le tableau de bord et prendre un départ prometteur. Garbine a tenu le deuxième match avec un vainqueur de service et a créé trois chances de pause dans le troisième match, trouvant la plage au retour et poussant Sofia aux limites.

L’Américaine a perdu deux points de jeu et s’est cassée lorsque son coup droit a atterri longtemps dans le troisième match pour tomber 2-1 derrière. Servant à confirmer la pause, Garbine a tiré un vainqueur du coup droit à 30-30 dans ce quatrième match, mais Sofia est restée dans le match avec un vainqueur du revers, seulement pour pulvériser une erreur de revers et pousser le rival 3-1 vers le haut.

Luttant pour dominer le rival, Kenin a tenu le coup dans le cinquième match avec un revers que Muguruza n’a pas réussi à rattraper, espérant créer des dégâts au retour et faire reculer la pause. Garbine a remporté un rallye incroyable à 30-30 lors du sixième match avec un vainqueur en coup droit mais Sofia a atteint un autre diable au retour avec quelques coups courageux également, restant là alors que l’Espagnol a tenu avec un vainqueur de drive-volley pour confirmer l’avance et rester 4-2 devant.

Le double champion de la Major a obtenu trois chances de pause au huitième match, repoussant le premier avec un vainqueur du revers et le second lorsque le coup droit de Garbine a atterri longtemps. La troisième chance de pause est venue et a disparu pour Muguruza suite à une erreur forcée, en créant une autre au point suivant et refusée par un vainqueur en contre-attaque de Sofia qui a refusé de tomber 5-2.

En fin de compte, le jeune Américain a forcé une erreur de l’adversaire pour ramener le match à la maison, repoussant quatre chances de pause et réduisant le déficit à 3-5. Créant ses premières chances de pause dans le huitième match, Sofia a cassé à 15 suite à une double faute coûteuse de l’Espagnol, égalisant le score à 4-4 et prenant de l’élan à ces moments-là avant les dernières étapes de la manche.

Restant concentré, Garbine a obtenu deux chances de pause avec un coup droit gagnant au neuvième match, saisissant le deuxième avec une attaque bien construite pour reculer devant, servant pour le premier match à 5-4. Elle a tenu à 30 pour saisir le premier match en 52 minutes grâce à une erreur de coup droit de Kenin, éloignant un set de la troisième couronne majeure.