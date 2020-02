Agnieszka Radwanska annonce qu’elle attend son premier enfant

L’ancienne n ° 2 mondiale Agnieszka Radwanska, de Pologne, a révélé sur son compte sur les réseaux sociaux qu’elle deviendrait mère. Le Polonais a mis une photo avec la légende – Le temps est venu pour une nouvelle étape dans la vie …

Le couple s’est marié en 2017. Un certain nombre de stars de la WTA ont assisté à son mariage, notamment Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, sa sœur cadette Urszula Radwanska et l’ancienne polonaise n ° 1 Marta Domachowska. Radwanska est la dernière star de la WTA récemment retraitée à annoncer sa grossesse ces derniers mois, après l’ancienne finaliste de l’Open de France Lucie Safarova, qui a donné naissance à son daighter en décembre et l’ancienne numéro 4 mondiale Dominika Cibulkova – qui a annoncé sa grossesse en décembre.

La Polonaise a remporté vingt titres en carrière et a obtenu le meilleur classement en carrière de la deuxième place mondiale en juillet 2012. Elle a remporté le prix du favori des fans de la Women’s Tennis Association (WTA) à six reprises et le Shot of the Year à cinq reprises.

Elle a annoncé sa retraite du jeu en novembre 2018.