Agnieszka Radwanska qualifie Madison Keys d’ennuyeuse dans son style de jeu

Agnieszka Radwanska a pris sa retraite du tennis en 2018 dans un geste qui a surpris de nombreux fans et joueurs. Elle a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a annoncé sa grossesse. Cette fois, c’est un peu controversé.

L’ancien joueur de la WTA a de nouveau fait l’actualité, cette fois pour avoir fait des commentaires explosifs sur les différents styles de jeu au tennis.

Elle n’était pas d’humeur à tirer ses coups, car elle a nommé certains joueurs et qualifié leur style de jeu de «ennuyeux».

Ce qu’a dit Agnieszka Radwanska

Dans une récente interview, Radwanska était d’humeur indulgente en parlant des différents styles de jeu au tennis. L’ancienne n ° 2 mondiale était connue pour son style de jeu flexible.

Elle avait une variété de clichés dans son casier et n’avait jamais peur de mélanger les choses avec des lobs et des tranches. Parlant du tennis féminin aujourd’hui, elle a adressé quelques éloges à certains joueurs.

“Il y a encore un groupe de joueurs plus techniques – Angie (Angelique Kerber), Barty, Bencic. Ils présentent un style polyvalent. Ils peuvent accélérer, ralentir, jouer au tennis combiné. »

Mais elle avait aussi des mots de choix pour d’autres, comme Madison Keys.

“Quelque chose est en train de se passer. C’est pire pour le tennis quand quelqu’un comme Keys monte sur le court. Elle peut toucher trois as en un match, mais c’est plus ennuyeux avec elle. »

Radwanska a ensuite fait une observation similaire sur le tennis masculin. Elle a fait une comparaison des différents styles que nous voyons lorsque Novak Djokovic et Roger Federer s’affrontent, par opposition à John Isner et Sam Querrey.

«Tout comme avec les hommes. c’est différent de regarder Djokovic contre Federer et Isner contre Querrey. »

Différentes personnes différentes opinions

Les commentaires de Radwanska peuvent sembler blessants envers certains joueurs, mais elle essaie simplement de mettre en évidence la valeur de divertissement entraînant les différents styles du sport.

Pour leur défense, Keys, Isner, Querrey et d’autres de même acabit jouent simplement à leurs forces. Ils sont aussi efficaces que possible lorsqu’ils sortent sur le terrain.

Pendant tout ce temps, vous ne pouvez pas le nier, certains joueurs offrent beaucoup plus de divertissement que d’autres.

De nombreux fans de la vieille école considèrent souvent Novak Djokovic et Rafael Nadal ennuyeux à cause de leurs matchs de base. Ils déplorent la transformation du sport du service et de la volée à davantage de frappes de base ces derniers temps.

Ils souhaitent voir plus de combinaisons de service et de volée ou simplement plus de volée dans un match de tennis.

Mais cela ne signifie pas qu’ils sont ennuyeux pour tous les fans.

Comme tout le monde, Radwanska a droit à sa propre opinion, et elle l’a exposée. À chacun son bonheur.