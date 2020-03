AIDEZ LES ENFANTS … EN SOUTENANT L’ÉQUIPE DE VOTRE COEUR!

Faire du bien tout en s’amusant, en encourageant votre équipe préférée: c’est la énième opportunité offerte par la TAB Tennis Foundation, la belle initiative qui garantit à chacun l’opportunité de contribuer à la cause de la Tennis World Foundation (TWF), une organisation non association à but lucratif qui réalise ses projets dans différentes régions d’Afrique, offrant l’espoir d’un avenir meilleur à des centaines d’enfants à travers le jeu de tennis.

D’accord, on parle de tennis, mais le sport le plus populaire au monde reste le football: pour cette raison, TWF a lancé un nouveau concours destiné aux fans de football. Le schéma est le même que dans le jeu précédent, où vous deviez choisir de soutenir votre joueur de tennis préféré.

Faites de TAB Tennis Foundation votre page d’accueil dans votre navigateur Web: de cette manière, chaque fois que vous ouvrez une nouvelle page sur votre navigateur, sans frais, un petit don sera fait à la Tennis World Foundation, dont les projets initiaux ont pris réussi, grâce aux offres reçues via TAB.

À ce stade, vous pouvez vous inscrire à la course et aider votre équipe préférée à gagner. Pour impliquer autant de personnes que possible, nous avons décidé de donner la possibilité de choisir parmi dix équipes avec le plus de fans au monde: la compétition s’appelle “Strongest Soccer Club” et elle est née juste au moment où la saison de football s’anime chacune, à la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

TWF sera une sorte de Ligue des Champions virtuelle, dans laquelle les fans de chaque équipe pourront en faire le plus “bénéfique”. La participation, comme mentionné, est très simple: une fois l’application installée, vous pouvez sélectionner votre compétition préférée et, une fois que vous avez participé à la compétition “football”, vous devez choisir le club à soutenir.

Les options sont nombreuses et comprennent: Barcelone, Milan, Manchester United, Arsenal, Inter Milan, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Juventus et Bayern Munich. Une fois la préférence faite, chaque TAB ouvert ira soutenir l’équipe choisie, ainsi qu’aider les enfants du programme TWF.

PS VOUS POUVEZ PROFITER D’AUTRES COURSES: – AMAZON RACE: vous pouvez gagner, chaque mois, des bons Amazon

– CONCOURS MONDIAL DE LA BIENFAISANCE: soutenez votre zone dans le monde

– SPORT STARS: soutenez vos stars du sport

– CLUB DE SOCCER LE PLUS FORT: choisissez entre 10 clubs de football et soutenez votre