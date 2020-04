Aisam Qureshi aide à livrer des aliments aux familles touchées au Pakistan

Le spécialiste pakistanais du tennis en double Aisam Qureshi fait ses propres efforts pour aider les nécessiteux de son pays pendant la crise sanitaire mondiale. Qureshi, qui a récemment joué un rôle de premier plan dans la victoire de la Coupe Davis au Pakistan contre la Slovénie, faisait partie des efforts pour aider à livrer de la nourriture à 500 familles au Pakistan et dit qu’il vise à atteindre 500 familles supplémentaires.

Le Qureshi de 40 ans a publié une mise à jour sur son compte Twitter en disant: “Alhamdulliah hv a livré 500 sacs de rationnement à 500 familles avec l’aide de @Rizq_Sharefood et dans sha Allah, l’objectif est d’atteindre 500 autres dans les prochains jours, grâce à toutes les contributions à #stopwarstartennis.

Continuons à travailler pour rendre le Pakistan sans faim #CoronaVirusPakistan ”

Qureshi est un ancien Top 10 en double et a culminé à Non.

125 au classement du simple. Il est le seul joueur de tennis pakistanais à atteindre la finale d’un Grand Chelem, ce qu’il a fait en 2010, en participant à la fois en double mixte (en partenariat avec Květa Peschke) et en double masculin (en partenariat avec Rohan Bopanna) à l’US Open.

Il a remporté le plus de matches de Coupe Davis pour le Pakistan, étant le joueur de simple et de double le plus titré de son pays.