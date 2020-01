Ajla Tomljanovic et Matteo Berrettini sortent pour le goût Citi du tennis

L’un des couples les plus beaux du tennis – l’Italien Matteo Berrettini et l’Australien Ajla Tomljanovic – est sorti ensemble lors de l’événement Citi Taste of Tennis à Melbourne jeudi soir. Le duo était des invités spéciaux lors de l’événement culinaire précédant l’Open d’Australie, qui débutera lundi à Melbourne.

Les deux se fréquentent depuis septembre dernier, lorsque Tomljanovic a été aperçu en train d’encourager l’Italien à l’US Open de New York. En parlant de Tomljanovic en novembre, Berrettini avait déclaré: “Ajla a une bonne âme; je dirais même pure, et que je devais découvrir étape par étape.”

Tête de série n ° 8 à l’Open d’Australie, l’Italien Berrettini affronte l’Australien Andrew Harris au premier tour de l’épreuve du simple messieurs à Melbourne. Tomljanovic joue la 31e tête de série Anastasija Sevastova, de Lettonie, au premier tour de l’épreuve féminine en simple.

L’année dernière, les deux joueurs avaient perdu au premier tour du tournoi et ils espéraient aller encore mieux en 2020. Les organisateurs de l’événement avaient annoncé que tous les bénéfices du billet Citi Taste of Tennis Melbourne seraient reversés à la World Central Kitchen de soutien aux secours en Australie.

L’Open d’Australie débute à Melbourne le lundi 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 2 février. Berrettini n’a joué aucun match cette année en direction de Melbourne tandis que Tomljanovic a atteint le deuxième tour à Brisbane et à Adélaïde. Le calendrier des matches du premier tour de l’Open d’Australie sera publié ce week-end.