Ajla Tomljanovic vise une plus grande poussée en 2020

L’Australienne Ajla Tomljanovic dit qu’elle veut faire un effort plus important en 2020 après avoir battu jeudi cinq fois l’ancienne championne du Grand Chelem Maria Sharapova lors de la Kooyong Classic. Tomljanovic a battu Sharapova 6-1, 1-6 (11-9) pour sa première victoire sur la Russe en trois tentatives.

S’adressant à The Age, Tomljanovic a déclaré: “Tout match que vous pouvez obtenir sur ce genre de scène où ce n’est pas un terrain d’entraînement est vraiment génial, devant une foule et contre un aussi bon compétiteur comme Maria ne ressemble pas à une exposition c’est donc une très bonne préparation pour moi. “

Tomljanovic a culminé à la 39e place du classement mondial l’an dernier avant de terminer la saison à la 52e place. Elle dit: “C’est toujours pour pousser plus et je pense que je deviens de plus en plus sage chaque année et j’apprends quelque chose de nouveau sur moi et je pense que je peux toujours améliorer encore plus mon jeu, ce que je pense avoir fait pendant la morte-saison, mais il y a toujours chaque semaine que je peux construire.

Donc, je veux juste faire un coup de pouce plus important cette année. “Sharapova, qui est classé n ° 145 au monde, et avait besoin d’un joker pour jouer à l’Open d’Australie, dit:” Ajla a fait un bien meilleur travail de gestion de la [gusty] conditions aujourd’hui dans le premier [set] et j’étais juste un peu plus agressif dans la seconde et je mettais un peu plus de pression sur elle. “

Le Russe a connu des blessures pendant la majeure partie de la saison 2019 et espère donner un élan à la saison 2020 à Melbourne.