Ajourné AnyTech365 Marbella Tennis Open 2020

Dans le contexte actuel lié au coronavirus (COVID-19) et à son développement en Europe, et après réception de la déclaration de l’ATP, qui suspend entièrement le circuit pour les six prochaines semaines, l’organisation de l’AnyTech365 Marbella Tennis Open 2020 a été forcé de reporter le tournoi à une date ultérieure, mais dans le courant de cette année.

Cette décision est une mesure préventive visant à préserver la santé de tous les participants à cet événement, les joueurs et les fans et toutes les personnes qui y travaillent directement.

La direction du tournoi est reconnaissante du soutien, de la confiance et de la compréhension de tous les sponsors, collaborateurs et fans, regrettant les inconvénients et les inconvénients que cette mesure peut leur causer.

Dès que la réorganisation de l’ensemble du calendrier ATP sera résolue, la nouvelle date officielle du tournoi sera annoncée.