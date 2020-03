Ajustements de calendrier après la suspension des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Tout est inconnu, théories, rumeurs. L’optimisme laisse place à l’étonnement et au déracinement en quelques minutes dans l’esprit des fans, des joueurs de tennis et des managers, tandis que la pandémie mondiale de coronavirus il continue de prendre des vies et de modifier le flux habituel de la planète. Le calendrier du tennis est un puzzle qui n’a changé sa morphologie que récemment, déconcertant complètement les responsables de sa mise en forme. Il y a déjà beaucoup de voix qui pensent qu’il est possible que le tennis ne soit plus joué en 2020, mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, d’autres penseront. Les deux circuits étant arrêtés jusqu’au 7 juin et compte tenu de l’évolution du coronavirus, le suspension des JO de Tokyo 2020 Il a ouvert un espace dans ce puzzle complexe que de nombreux tournois envisagent déjà d’occuper.

En réponse aux informations officielles provenant de Wimbledon, dans laquelle la possibilité fiable d’annuler le tournoi est signalée, une semaine de congé en été peut constituer une alternative intéressante. Dans l’éventualité où la semaine prochaine le tournoi de Londres déciderait d’annuler, il pourrait avoir l’as dans la manche de la semaine qui était prévue pour l’événement olympique (du 26 juillet au 4 août), en utilisant les précédents et les suivants. Les responsables du tournoi de Londres ont exclu l’option de reporter l’événement jusqu’en septembre car ils considèrent que les températures et les précipitations habituelles ce mois-ci à Londres rendent l’événement impossible. Mais fin juillet, il reste encore de nombreuses heures de lumière et le temps est doux dans la capitale britannique.

Tous les yeux sont tournés vers Wimbledon maintenant et s’ils se déplacent dans cette fente ou s’ils finissent par être utilisés par l’un des grands événements de printemps annulés. Tout cela repose sur la tournée résumant cet été, ce qui est loin d’être une valeur sûre

Ceux qui ne seront sûrement pas en mesure de faire cette option sont les organisateurs de Roland Garros. Sa prédisposition à prendre unilatéralement la décision controversée de jouer le tournoi en septembre, s’est retournée encore plus contre lui après le report de Tokyo 2021. Et c’est peut-être si Guy Forget et compagnie avaient établi des conversations et attendu pour voir comment les événements se déroulaient, ils auraient pu avoir une prépondérance lors de la mise en place du tournoi aux dates annoncées par les Jeux.

N’oublions pas non plus l’engagement du tournoi Rome pour trouver une place dans le calendrier pour jouer l’événement, bien que jouer cette semaine semble compliqué car cela signifierait avoir un contact avec de la terre battue, puis jouer la tournée sur la surface dure américaine et ensuite revenir à Roland Garros, au cas où tout se passe bien comme prévu ou selon les prévisions les plus optimistes. Bref, une lutte de pouvoir se profile entre plusieurs tournois sans que rien ne leur soit assuré puisque l’avancement du coronavirus sera ce qui marque la viabilité de leurs revendications à court et moyen terme. Le monde du tennis est encore plus menacé que jamais.

