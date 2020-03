Alain Faucher, Challenger de Granby: Je pensais que nous avions tout vu, mais c’est du jamais vu

Alain Faucher, président et chef de la direction de l’ATP Challenger à Granby, a déclaré qu’ils répondront à leur tournoi qui aura lieu au début de mai dans une entrevue avec LaVoixdel’est. L’événement Challenger est prévu du 18 au 26 juillet.

Faucher dit: “Les choses vont vite en ce moment. Il y a de nouvelles annulations chaque jour, dans tous les sports. L’ATP a décrété qu’il n’y aura pas de tournois pendant six semaines, Tennis Canada a fermé le stade IGA au public jusqu’à nouvel ordre.

C’est tellement gros ce qui se passe, c’est tellement plus gros que le sport… Le Challenger n’est pas Wimbledon, mais ce n’est pas un tournoi qui se déroule sur 15 jours. Et nous ne prendrons pas non plus nos volontaires en otage en prenant une décision à la dernière minute.

Je suis en communication constante avec Eugène Lapierre (vice-président de Tennis Canada et directeur du tournoi de Granby), nous suivons l’évolution de la situation et nous nous asseoirons à la fin avril pour voir où nous en sommes.

“Cette année est censée marquer la 25e édition du tournoi.” Il est certain que des choses spéciales sont prévues pour le 25. Les plates-formes permanentes que nous attendons depuis si longtemps, nous les aurons.

Tout ce qui se passe en ce moment est un très mauvais timing pour le tournoi, mais nous ne pouvons rien y faire. Nous aimerions avoir toutes les réponses à nos questions, mais nous ne les avons pas. Nous voulons jouer au tennis, mais la priorité de chacun en ce moment doit être la sécurité et la santé des gens.

“A 71 ans, Faucher a traversé plusieurs moments difficiles de sa vie. Mais il dit que la crise actuelle est quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant.” C’est du jamais vu! Nous pensions avoir tout vu pendant la crise des glaces en 1998, mais nous nous trompions.

Pendant la tempête de verglas, mon bureau avait été fermé pendant trois semaines et je travaillais comme bénévole au Cégep (l’endroit utilisé pour accueillir les victimes) avec ma femme. C’était quelque chose. Mais ça, c’est encore plus gros, c’est une crise mondiale, qui touche tout le monde. Nous devons rester unis, nous n’avons pas le choix. Et le bien commun doit venir en premier. ”