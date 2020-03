Albert Costa: “Il est difficile pour Federer de revenir en Coupe Davis”

Directeur de la Coupe Davis, Albert Costa, Il a accordé une interview à Radio Marca où il a analysé en détail chaque groupe de cette compétition, mettant en évidence les favoris pour aller en quart de finale. De plus, il a parlé de la non-participation de Roger Federer à cette compétition, estimant qu’il était presque impossible que cela se produise à l’avenir.

L’Espagne et la Russie se battront pour être les premières du groupe: “Il est très frappant de voir comment l’Espagne et la Russie vont se battre à nouveau. Ce sont deux des meilleures équipes de tennis, car elles ont certains des meilleurs joueurs du monde. Il sera très difficile pour quiconque d’être le premier du groupe, mais le spectacle Il est assuré. L’Équateur semble peut-être le rival le plus faible du groupe, mais ils seront très motivés après avoir marqué l’histoire de leur pays. Ce sera très émouvant de les voir se battre contre deux des meilleures équipes de ce sport. “

Le Canada est le grand favori du groupe B: “Nous ne doutons pas que le Canada est le grand favori de ce groupe, car il a un grand nombre de bons joueurs de tennis. De plus, il a atteint la grande finale l’an dernier et l’a mérité. La Suède est une autre des nouvelles équipes en ce nouveau format de Coupe Davis et ils ont une équipe très compétitive. Le Kazakhstan comme toujours est l’un des matches de cette compétition et taquine toujours les meilleures équipes. Nous verrons ce qui se passera. “

La France et la Grande-Bretagne supérieures à la République tchèque dans le groupe C: “La vérité est que c’est l’un des groupes les plus intéressants. La France et la Grande-Bretagne ont une équipe très solide avec des joueurs de tennis à un haut niveau de forme. La République tchèque sera également dans ce groupe, qui aura hâte de donner la surprise.” Si je devais me mouiller, je dirais que la France est un peu au-dessus de l’équipe britannique, mais dans cette compétition tout peut arriver “.

L’Australie devance la Croatie dans le groupe D: “L’Australie est le grand favori car elle a des joueurs comme Kyrgios, De Miñaur ou Millman. Malgré cela, nous ne pouvons pas exclure la Croatie, qui, nous le savons, a toujours été l’une des équipes avec la plus longue histoire de cette compétition. Ils sont toujours très difficile avec des joueurs de haut niveau comme Cilic, Coric ou Dodig, la Hongrie commence a priori avec moins de possibilités dans ce groupe.

Groupe E et F le plus égal: “Dans le groupe E, l’Italie et les États-Unis se battront pour la première place, dans un groupe très égal avec la Colombie. Dans le groupe F, cependant, je pense que c’est le groupe le plus égal. Nous ne savons pas si toutes ses stars participeront, mais dans un Nous avons pu voir Zverev, Djokovic et Thiem dans le même groupe. C’est certainement incroyable. “

L’absence de Roger Federer à cette compétition: “Convaincre Roger de jouer une Coupe Davis avec la Suisse est une mission presque impossible. Cette année, il ne le peut pas parce que son équipe ne s’est pas qualifiée, mais à l’avenir nous n’arrêterons pas d’essayer. J’espère qu’il pourra jouer la Coupe Davis pour la dernière fois, mais c’est très compliqué. “

Le coronavirus affecte le monde du sport: “Je suis préoccupé par la situation, car nous vivons un moment historique, mais nous devons regarder vers l’avenir. Aujourd’hui, le tirage au sort de la phase finale de la compétition a eu lieu et nous espérons qu’en novembre le tournoi pourra se jouer en toute normalité”, Albert Costa a conclu.

