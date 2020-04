Albert Costa: “Nous sommes en contact permanent avec l’ATP”

Le directeur de la finale de la Coupe Davis à Madrid par Rakuten, Albert Costa, a accordé une interview au magazine spécialisé dans le tennis, Grand Chelem, où il a parlé de toutes les actualités du tennis et a reconnu que pour cette édition de la Coupe Davis, il n’y aura pas de changement de format, mais ils travaillent pour améliorer le sujet des horaires, l’un des critiques reçues de la dernière édition.

Le monde du tennis est actuellement arrêté à cause du coronavirus, une situation qui suscite beaucoup d’inquiétude sur ce qui se passe dans le monde: “Comme le reste des gens, je vis cette situation avec beaucoup de prudence et de grande douleur pour voir le grand nombre de décès qui ont lieu. Nous avons tous un ami ou un membre de la famille qui a vécu de près cette situation. Nous vivons dans un moment inconnu de tout le monde et nous ne savons pas ce qui nous attend. “

La Coupe Davis est le dernier tournoi de ce calendrier 2020 et il y a de nombreux doutes quant à savoir si le tournoi se jouera ou non, vu la situation que traverse Madrid en ce moment: “Nous sommes en contact permanent avec l’ATP et la relation Nous avons très bien. Nous avons parlé de l’évolution du sujet et nous savons qu’il existe différents scénarios, mais ils n’ont pas encore proposé de changement de date, encore moins “.

La dernière édition a été un succès complet même s’il y a eu quelques critiques sur le format, notamment au sujet des horaires, mettant fin à de nombreux matchs tard dans la nuit: “En l’an 2020, nous n’aurons aucune modification du format du tournoi. Nous travaillons dur pour résoudre le problème des horaires et ne pas finir si tard “, a déclaré Albert Costa qui a l’intention d’apporter ce format à toutes les parties du monde au cours de la prochaine décennie:” L’intention du groupe Kosmos est d’amener la concurrence à différents pays au cours de cette décennie. Nous pourrions être dans n’importe quelle ville du monde qui dispose d’installations adéquates pour accueillir une compétition de ces dimensions. “

Albert Costa a évalué positivement la première édition de cette Coupe Davis disputée à Madrid en novembre: “L’expérience a été très positive et plusieurs objectifs fixés en début de tournoi ont été atteints. Nous avons réussi à attirer les principaux joueurs de tennis du circuit, Et il y avait neuf des quinze meilleurs joueurs du classement. Seuls Federer, Thiem ou Tsitsipas non classés ou Nishikori et Medvedev blessés étaient portés disparus. Le seul cas à noter est celui de Zverev qui a refusé de jouer. Malgré cela, de grands matchs ont été vus et les doubles ont été très importants dans la résolution des tours de qualification. De plus, l’équilibre économique était également positif et nous avons réussi à attirer beaucoup plus de sponsors pour les prochaines éditions “, a-t-il conclu.

