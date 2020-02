Albert Ramos: “J’espère que nous pourrons terminer la semaine avec un titre”

Le joueur de tennis espagnol Albert Ramos Il fait une magnifique semaine à Santiago du Chili, atteignant jusqu’à présent les demi-finales du tournoi chilien. Le Catalan se dit satisfait du niveau proposé jusqu’ici: “Je joue ce genre de tournois depuis dix ans. Pour moi, c’est une bonne option pour marquer des points et jouer en surface là où je vais mieux historiquement. Je me suis toujours senti très à l’aise en Amérique du Sud et les sensations sont bonnes jusqu’ici. Nous espérons les terminer avec un titre ici. Il est maintenant temps de penser au match de demi-finale contre Casper Ruud “, a déclaré Ramos dans des déclarations recueillies sur le site officiel de l’ATP.

