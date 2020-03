Albert Ramos se définit comme un joueur

Ces jours-ci, nous en apprenons davantage sur certains joueurs. C’est l’heure de la quarantaine, le tennis voit l’horizon très sombre à son retour et le web accède à l’origine de certains des 100 meilleurs joueurs pour en connaître les aspects ou les étapes qui ne sont pas connus au jour le jour et l’activité. Parmi tous, celui de Albert Ramos, qui raconte sur le site Internet de la plus haute instance comment tout a commencé et, entre autres choses, comment il aimerait qu’on se souvienne de lui à la retraite

Les débuts d’Albert. “Je n’ai pensé à rien. J’ai juste joué. J’ai juste joué et je me suis amusé. A aucun moment, je n’ai eu l’impression que j’allais être un professionnel. Je pense que j’ai beaucoup de chance de faire quelque chose que j’aime vraiment. Il y aura sûrement de nombreux moments, je pense que c’est vraiment difficile , mais je sens que j’ai beaucoup de chance d’être ici et de faire une chose que j’ai faite toute ma vie.

L’importance d’avoir des études dans votre stage. «J’avais depuis deux ans quand les résultats n’étaient pas vraiment bons. J’ai eu la chance d’avoir mon entraîneur et aussi ma famille, ma femme, qui m’ont dit de terminer l’école et aussi de commencer l’université. J’ai commencé à étudier un peu à l’université, mais en ligne. Cela m’a aidé à avoir moins de pression sur le tennis et pas seulement à penser au tennis. Ça a commencé à s’améliorer et j’ai arrêté d’étudier parce que c’était trop lourd. Mais mélanger les deux choses m’a beaucoup aidé. Si vous ne jouez qu’au tennis, vous êtes numéro 400 et vous essayez d’être meilleur mais vous ne réussissez pas à être un joueur professionnel, vous devez essayer autre chose. Je pense que cela m’a beaucoup aidé parce que si vous ne vous concentrez pas uniquement sur une chose, vous savez que vous avez une autre opportunité ou un autre métier dans votre vie, et vous pouvez jouer beaucoup plus détendu et mieux ».

Votre meilleur moment en tant que joueur de tennis. «La finale de Monte-Carlo est le meilleur résultat de ma vie. Cela a un peu changé ma carrière, car j’ai beaucoup amélioré mon classement. Mais je pense que je continue à faire la même chose que toute ma carrière, en essayant de m’améliorer chaque jour. Il y a toujours des choses à améliorer. Parfois, vous vous améliorez même et le classement ne progresse pas comme vous le souhaitez. Mais j’essaie toujours de continuer à m’améliorer, car il vaut mieux essayer de se concentrer sur les améliorations, pas sur les résultats. “

Une définition de lui-même en tant que joueur. «Parfois, quand j’ai eu de bons résultats, il m’a mis plus de pression et a joué moins bien, et d’autres fois, étant donné les mauvais résultats, j’ai travaillé davantage pour améliorer quelque chose que je ne faisais pas bien. J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’un joueur qui se bat beaucoup et qui fait toujours du mieux qu’il peut sur le terrain. Je fais toujours de mon mieux pour bien jouer. “

