Alcaraz: “Vous apprenez beaucoup plus de la défaite que des victoires”

Carlos Alcaraz dit au revoir ATP 500 Rio de Janeiro 2020 la tête haute et la fierté d’avoir laissé son âme sur la piste après être tombé sur Federico Coria. “Je ne pouvais pas donner mon niveau depuis le début, j’ai commencé quelque chose de nerveux, d’accéléré et de faire des erreurs de précipitation. A ce niveau vous payez cher, je vais devoir partir plus attentif dès le début la prochaine fois. Je sens que je suis prêt physiquement et mentalement à jouer contre des rivaux de ce calibre. La vérité est que ça a été une grande semaine, je prends un très bon apprentissage. En ce sens, les défaites sont plus importantes que les victoires car on apprend beaucoup plus “, a déclaré le jeune Murcie, qui continuera avec sa progression dans les tournois ATP Challenger Tour et même ITF Futures, avec une énergie renouvelée et une grande confiance, toujours conseillée par Juan Carlos Ferrero. “C’est un luxe d’avoir un entraîneur qui a été numéro 1 mondial parce qu’il apporte des choses que les autres ne peuvent pas”, a-t-il déclaré sur le site Internet de l’ATP.

