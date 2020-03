Alejandro Davidovich: “Cette année, j’ai décidé de jouer davantage en double”

Le joueur de tennis espagnol Alejandro Davidovich ce week-end, il a réussi à ajouter son premier titre ATP dans la modalité double, remportant avec également l’espagnol Roberto Carballés dans l’ATP 250 de Santiago du Chili: “Cette année, je me suis mis à jouer plus de doubles et j’ai commencé ici à Santiago. expérience incroyable et je parlerai constamment avec Roberto pour jouer avec plus d’habitabilité “, a déclaré le joueur de Malaga dans des mots recueillis sur le site officiel de l’ATP.

A également parlé Roberto Carballés qui a avoué avoir décidé de jouer en double afin d’améliorer certains aspects de son tennis: “J’ai décidé avec mon entraîneur de jouer en double pour améliorer mon service et ma volée. C’est vrai que c’est la première fois qu’Alejandro et moi jouons ensemble et nous n’avons pas eu le jeu est très clair, mais avec le passage des matchs, nous nous sommes mieux compris “, a conclu le joueur de Tenerife.

.