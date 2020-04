Alejandro Davidovich revient sur son expérience à Estoril

Quand vous voyez ce joueur mince avec une apparence peut-être nordique et un accent andalou propre jouer, chaque fan ne peut pas s’empêcher de penser qu’il fait face à un athlète avec un avenir magnifique. Alejandro Davidovich il a tout pour réussir dans le monde du tennis; caractère, pouvoir, talent, mobilité et surtout travail, beaucoup de travail. Un silence écrasant et chaleureux règne parmi ceux qui comprennent ce sport lorsque le nom de ce joueur de tennis est mentionné, sachant qu’à 20 ans, il est toujours risqué de prévoir et de générer de fausses attentes, mais ce qui est clair, c’est que Davidovich est appelé être l’un des joueurs qui dirigera le tennis espagnol à l’avenir.

Sa puissance d’entraînement et de revers, la capacité d’entrer et de sortir du terrain, la force mentale dont il fait preuve pour lever des situations assez défavorables et la vocation de jouer avec puissance mais avec marge sont quelques-unes des armes d’un joueur appelé à Faites de grandes choses si vous continuez dans cette phase de croissance, cette phase où, basé sur l’effort et le travail, vous pouvez aller n’importe où. Davidovich découvrait déjà son excellent travail dans ce sport dans divers tournois Challengers, mais c’est à Estoril qu’il a obtenu la maturité nécessaire pour franchir une étape supplémentaire. Au cours de cette semaine, il a réussi à atteindre les demi-finales d’un tournoi ATP, il a réussi à gagner des joueurs de tennis à grande échelle, il a réussi à s’établir dans le top 100 et surtout, il a réussi à gagner le respect et l’admiration de l’ensemble du circuit.

Il n’est pas arrivé au rendez-vous portugais avec de bons résultats, mais à Estoril il s’est senti chez lui. “C’était une montée d’adrénaline, car nous venions de mauvais résultats sur terre battue, mais le travail que nous avions effectué s’est reflété pendant le tournoi. Ce fut une expérience très agréable et enrichissante, puisque je suis passé de la phase précédente à jouer mes premières demi-finales d’un tournoi ATP “, a déclaré le joueur espagnol dans une interview avec Point d’arrêt.

Au cours de son parcours dans le tournoi, Davidovich a pu battre des joueurs comme Gael Monfils, Taylor Fritz ou Jeremy Chardy, des joueurs plus établis sur le circuit et avec un meilleur classement que lui: “Même si je les avais battus, je savais qu’il me restait encore beaucoup à faire chemin à parcourir pour être aussi régulier qu’eux. J’ai joué pendant cette semaine à un niveau élevé de tennis et avec une énorme illusion de pouvoir jouer contre des joueurs de tennis de ce calibre. Monfils, Fritz ou Chardy sont des rivaux très coriaces, mais je savais être au hauteur surtout dans l’aspect mental. “

Il a joué sa première demi-finale d’ATP contre un joueur de terre battue spécialisé comme Pablo Cuevas, un match où un malaise abdominal l’a privé de jouer à son meilleur niveau: “Il aurait pu gagner le match, mais Cuevas est un grand joueur et bien que je Je venais d’une très bonne séquence, je savais que ces demi-finales allaient être très difficiles Malgré l’inconfort abdominal que j’ai eu pendant le match, j’ai continué à essayer de toutes les manières possibles, mais ces maux m’ont empêché de pouvoir sortir normalement. se serait produit si je n’avais eu aucun malaise dans ce troisième et dernier set. “

En ce moment, le tennis est arrêté à cause du coronavirus et les joueurs de tennis cherchent un moyen de maintenir leur forme physique en attendant de savoir exactement quand le sport reviendra: “Vous faites ce que vous pouvez à la maison. Pour le moment, jouez simplement attendre et pouvoir faire de l’exercice pour ne pas perdre la forme physique. De plus, l’aspect mental est vital et vous devez garder votre esprit distrait pendant autant d’heures que possible. “

Pour terminer l’interview, le joueur de Marbella a déclaré quels étaient ses objectifs dans sa carrière professionnelle: “Mon objectif à court terme est de rester dans le top 50, mais nous verrons comment l’ATP fonctionne sur les tournois et le classement. A long terme, j’ai de nombreux objectifs mais sans aucun doute l’un de mes favoris est de pouvoir faire partie des cinq meilleurs joueurs du monde “, a conclu le joueur de Marbella qui tentera au retour du tennis d’offrir son meilleur niveau.

