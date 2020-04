Alessandro Calbucci, n ° 1 mondial du tennis de plage, comparé à Roger Federer

L’Italien Alessandro Calbucci, connu sous le nom de Roger Federer du Beach Tennis, dit que bien qu’il soit flatté par les comparaisons avec la légende suisse, il pense que son jeu ressemble plus à celui de Novak Djokovic. Le joueur de 40 ans a terminé 2019 en tant que n °

1 joueur de Beach Tennis – la quatrième fois de sa carrière qu’il réussit l’exploit. S’exprimant sur le site Web de l’ITF, Calbucci a déclaré: «Les gens se réfèrent à moi comme le Roger Federer du tennis de plage en raison de mon style, de mes résultats, du glamour, etc.

J’aime ça parce que je suis un fan de Federer à 100% et je suis ambassadeur et icône du sport. Peut-être que, techniquement parlant, mon jeu ressemble plus à celui de Novak Djokovic. Cela ressemble plus à Djoko étant donné ma constance et j’ai un excellent retour.

De plus, je marquerais neuf sur 10 en tout, mais 10 sur 10 en rien ». Calbucci dit que son idole en grandissant était l’ancien attaquant du Milan AC et des Pays-Bas Marco van Basten. «J’ai commencé accidentellement. Je revenais à Ravenne de l’université pour l’été et j’ai vu certains de mes anciens coéquipiers de football jouer au tennis de plage.

Quand ils m’ont reconnu, ils m’ont invité à jouer. J’ai commencé à frapper quelques balles sur la plage mais, même si je manquais de faire du sport, je n’étais pas vraiment fan pour commencer. J’ai continué à jouer, j’ai obtenu de bons résultats et j’ai commencé à m’impliquer davantage.

À cette époque, le tennis de plage en tant que sport a commencé à se développer rapidement et j’ai commencé à y investir plus de temps et d’énergie. Il ne m’a pas fallu longtemps avant de l’aimer et de l’avoir choisi comme vie. À l’époque, je ne croirais pas tout ce qui s’est passé depuis.

Vous avez de bonnes attentes et ambitions mais je ne sentais pas à ce moment-là que j’avais un grand potentiel. Je ne pensais pas non plus que le sport avait un tel potentiel. C’était plus un sport local, plus un jeu italien qu’un jeu mondial, avec peut-être quelques tournois à La Réunion et en France.

Mais ensuite, j’ai commencé à voyager, à diffuser le sport partout et à faire partie de l’évolution du sport. Je suis fier de mon rôle à cet égard ». Calbucci dit qu’il veut continuer à élargir le profil du tennis de plage ainsi qu’à aider la prochaine génération de joueurs.

«Le tennis de plage est très attrayant et a un énorme potentiel en tant que sport. Il a beaucoup grandi, pas seulement en Italie mais au Brésil et en Amérique du Sud. C’est très contagieux et c’est un mode de vie. Voir combien le tennis de plage s’est développé est quelque chose dont je suis très fier et la motivation pour développer ce sport va continuer.

Je veux juste jouer et gagner les meilleurs tournois tout en aidant à établir le tennis de plage dans de nouveaux endroits. C’est une partie tellement importante de ma vie maintenant. Il y a beaucoup d’endroits que je n’ai pas encore visités pour promouvoir le tennis de plage ».