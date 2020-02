Alex de Minaur a récupéré assez rapidement

L’ancien n ° 53 mondial australien Sam Groth est ravi de voir Alex de Minaur revenir en action cette semaine à Acapulco, mais il espère que l’Australien prometteur ne précipitera pas son retour. De Minaur, qui a commencé la saison lors de la première Coupe ATP, a remporté ses deux premiers matchs de l’année, mais a ensuite perdu ses deux affrontements suivants lors de l’événement.

L’Australien a ensuite subi un coup dur alors qu’un problème de déchirure abdominale l’obligeait à se retirer de l’International d’Adélaïde et de l’Open d’Australie. Un mois et demi plus tard – après beaucoup de travail sur la plage des Bahamas – le joueur de 21 ans devrait reprendre le combat à Acapulco, où il incarne Miomir Kecmanovic au premier tour.

“Il (de Minaur) faisait beaucoup de travail sur la plage, alors j’espère que son corps s’est rétabli. Il s’est rétabli assez rapidement, j’espère qu’il prend la bonne décision et ne revient pas trop vite”, a déclaré Groth à The First Serve.

De Minaur, classé n ° 25 mondial, a fait le quart de finale d’Acapulco à ses débuts il y a un an avant de s’incliner face au n ° 2 mondial Rafael Nadal.