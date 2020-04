Alex de Minaur est-il le joueur parfait? Reilly Opelka et Taylor Fritz le pensent

Laissez-moi vous dire qu’il se passe beaucoup de choses sur Twitter. La tournée étant suspendue jusqu’en juillet, la majeure partie de l’action de tennis a été transférée sur les réseaux sociaux, et de nombreuses discussions intéressantes ont donc vu le jour. Dans le cadre d’une tendance récente, les joueurs, les fans, les journalistes, les tournois et les organismes ont construit leur meilleur joueur de tous les temps, en prenant des coups et des qualités de n’importe quel joueur professionnel.

Le 9 avril, Reilly Opelka a partagé ses propres choix avec ses followers sur Twitter, et il semble que son ami Alex de Minaur soit l’idée américaine de ce qu’est un joueur de tennis parfait.

Construisez-moi votre joueur de tennis parfait ….

(Depuis toujours) Mine …

Servir: Deminaur

Coup droit: Deminaur

Revers: Deminaur

Retour: Deminaur

Volées: Deminaur

Mouvement: Def Deminaur

Ténacité mentale: Deminaur – Reilly Opelka (@ReillyOpelka) 9 avril 2020

De Minaur lui-même ne voulait pas s’en attribuer le mérite:

Tu es un idiot!!!

😂😂😂😂 – alex de minaur (@alexdeminaur) 9 avril 2020

Mais il semble que Matty Reid et Taylor Fritz pensent que l’Australien est très spécial:

Hahahahaa 👏🏽👏🏽👏🏽 – Matt Reid (@ MattReid12345) 9 avril 2020

Https://t.co/garaBFLSse – Taylor Fritz (@ Taylor_Fritz97) 9 avril 2020

Était-ce à peine une blague d’Opelka? Il semble utiliser beaucoup de sarcasme et d’humour au quotidien sur ses réseaux sociaux, et ce n’est un secret pour personne que lui et de Minaur sont des amis qui se moquent l’un de l’autre. Mais que se passerait-il si c’était une véritable prise? La réponse de Fritz n’est pas venue avec des émojis rieurs …