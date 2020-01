Alex de Minaur se retire de l’Open d’Australie avec une déchirure abdominale

N ° mondial 21 ans et l’un des jeunes les plus prometteurs du Tour, Alex de Minaur a été contraint de sauter le prochain Open d’Australie en raison d’une blessure à la déchirure abdominale subie lors de la Coupe ATP. Le vainqueur de trois titres ATP en 2019 a donné le meilleur de lui-même à la Coupe ATP, affrontant Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Daniel Evans et Rafael Nadal pendant 11 heures et 20 minutes incroyables, sans parler de ses fonctions de double également!

Alex a déjà ressenti des problèmes contre Shapovalov et cela n’a fait qu’empirer à chaque match suivant, le forçant à sauter à la fois Adélaïde et l’Open d’Australie où il était parmi les chevaux sombres pour le titre. Il y a un an, de Minaur a connu un janvier fantastique à domicile, atteignant le quart de finale à Brisbane, remportant le titre à Sydney et se qualifiant pour le troisième tour de l’Open d’Australie où il a perdu contre Rafael Nadal.

Pour le moment, il n’est pas certain qu’Alex pourra récupérer à temps pour Acapulco au cours de la dernière semaine de février, ne signant aucun tournoi avant l’ATP 500 au Mexique. “Ce n’est pas génial, je ne vais pas mentir.

C’est une semaine du calendrier que j’attends avec impatience et pour laquelle je travaille dur, donc c’est assez dévastateur de rater mon Slam à domicile “, a déclaré De Minaur.” Je voulais sortir et jouer, même si je ‘ai une déchirure de 4 centimètres de grade 2.

Ce n’est donc pas une blague – c’est quelque chose de grave. Sortir du lit fait mal, l’activité quotidienne ça fait mal. J’étais donc optimiste, mais évidemment, ce n’était pas le cas pour récupérer à temps. Tout le monde me disait de ne pas jouer; c’est la décision la plus intelligente pour le moment.

Je me suis certainement préparé pour la quantité de tennis jouée. En entrant, vous avez toujours su que ça allait être difficile, surtout en regardant mon emploi du temps. Je jouais Zverev lors de mon premier match de l’année, Shapovalov également, a eu des rencontres exténuantes.

Pourtant, je ne m’attendais pas à me blesser, c’est sûr. J’ai progressivement ressenti ma première douleur pendant mon match Shapovalov. Après cela a pris quatre jours de congé, puis a joué Evans dans un très long affrontement. J’ai joué en double, puis un jour de congé, puis j’ai joué Rafa.

Pendant celui-là, je pouvais sentir quelque chose là-bas, même si je ne pensais pas que c’était si mauvais. Puis j’ai pris l’avion pour Adélaïde, j’ai obtenu un scan, et le scan a révélé que j’avais la déchirure, qui est assez importante par rapport à d’autres que j’ai eues dans le passé.

Maintenant, il s’agit de récupérer. C’est une nouvelle déchirure dans le même domaine que les anciens problèmes, mais un peu plus gros. Le risque que je joue potentiellement … était que ça pourrait empirer, arriver à une sorte de déchirure de grade 3, qui implique des points de suture, et cela signifie probablement un problème pour le reste de votre carrière.

Cela a quelque chose à voir avec la charge de travail, principalement parce que cela ne se produit qu’au début de l’année. Et surtout dans les premières semaines. Après cela, je suis capable de jouer parfaitement toute l’année. C’est donc quelque chose que moi et mon équipe devons regarder.

Aussi difficile que cela soit en ce moment, je dois apprendre de ce qui s’est passé et décider de différentes alternatives pour la prochaine fois. Ça va être assez difficile d’entendre parler du tennis mais même si cela m’a tué, c’est la bonne décision. Maintenant, je dois juste regarder ce qui nous attend. ”