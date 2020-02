«Alex est spécial. J’espère qu’elle continuera à être humble et à travailler dur »

Mike Eala, le père du champion de tennis junior philippin Alex Eala, dit que sa fille est spéciale mais il espère qu’elle continuera à travailler dur et à rester humble, dans une interview à Rappler. Eala a récemment marqué l’histoire en remportant le titre de l’Open d’Australie junior féminin en double avec sa partenaire indonésienne Priska Nugroho, ce qui en fait la première joueuse philippine à remporter une couronne du Grand Chelem.

Le père Mike dit: “Elle est spéciale. Alex est spécial. J’espère juste qu’elle continue d’être humble, qu’elle garde les pieds sur terre, qu’elle continue de travailler dur parce qu’elle sait que tout le monde dans le monde travaille dur.

Elle doit aussi être patiente, elle y arrivera. Elle est très compétitive et c’est très important de jouer à ce niveau élevé. Pour avoir cette compétitivité naturelle et elle est aussi très travailleuse. Elle est motivée et veut faire quelque chose.

Elle ne va vraiment pas terminer la session avant d’avoir pu le faire et elle prévoit qu’elle attend avec impatience la prochaine. Elle a toujours un objectif et elle y va. “Alex, qui s’entraîne à l’Académie Rafael Nadal en Espagne, a commenté:” Je pense que les enfants ou les gens en général ont juste besoin d’aimer ce qu’ils font parce que l’amour pour le sport et l’amour pour tout ce que vous faites est vraiment ce qui vous aidera à traverser les moments difficiles.

Si vous ne croyez pas en vous, alors rien ne se passera vraiment. C’est ce que je pense, c’est ce que beaucoup d’autres devraient faire. Croyez en vous et suivez vos rêves. “La maman d’Alex, Rizza, elle-même nageuse de niveau national, dit:” Eh bien, je suis introvertie.

Je travaille vraiment dur et j’aime être seul. Alors imaginez être un nageur, [I spend] tant d’heures comme 5 ou 6 heures par jour juste dans l’eau. Je ne pensais vraiment pas que “hé, je vais avoir des enfants et ensuite ils vont être comme dans le sport”.

Je voulais qu’ils pratiquent une sorte de sport mais pas comme à ce niveau. Je pense que mon père sait comment faire des champions de classe mondiale comme il l’a fait avec ses deux petits-enfants. “Mike dit qu’il est honoré de voir ses enfants participer à de si grands événements internationaux.

“Je pense qu’il y a certaines choses que tout le monde trouve importantes pour eux et pour moi et ma femme, cette fois est très précieuse pour nous de voir les enfants passer par ces grands événements internationaux. C’est un tel honneur. Ma femme et moi oublions parfois que elle n’a que 14 ans et les autres peuvent oublier qu’elle n’a que 14 ans.

Il sort en fait quand elle quitte le tribunal. Quand elle est dans l’avion et qu’elle a son petit oreiller de voyage, elle ressemble à n’importe quelle autre de 14 ans. Mais sur le terrain, c’est une autre femme. ”