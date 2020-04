Alex Hunt, un pro du tennis armé, parle d’isolement et de distanciation sociale

Le joueur de tennis kiwi Alex Hunt, qui avait auparavant joué avec un bras prothétique, dit qu’il continue de s’entraîner tout en étant isolé avec sa famille à leur domicile de Tasman pendant le verrouillage actuel. S’adressant à The Stuff, Hunt a déclaré qu’il avait hâte de jouer sur le circuit professionnel après que des blessures et des maladies l’aient éloigné des tribunaux ces derniers mois.

“Je n’ai pas joué énormément de tennis ces derniers temps, donc j’étais très excité d’y revenir – ma tête était assez claire, j’étais probablement la plus en forme que j’aie jamais été et j’étais prête à m’y lancer.” Hunt était à Indian Wells où il a également assisté à une séance photo pour son parrain Wilson aux côtés de l’ancienne championne de Wimbledon Petra Kvitova et de l’ancien numéro un mondial.

3 Grigor Dimitrov et avait prévu de jouer dans des tournois au Mexique et au Vietnam mais s’est envolé pour la Nouvelle-Zélande une fois le circuit de tennis suspendu. Comme il n’y a pas de tennis avant juillet au moins, Hunt restera à l’entraînement à domicile dans la mesure du possible, mais ajoute qu’il envisage également d’autres options pour l’avenir – en disant qu’il pourrait se lancer dans la prise de parole en public et étendre son profil sur les réseaux sociaux pour encourager les autres. pour atteindre leurs objectifs.

“Pour la tournée dans laquelle je suis en ce moment, je vieillis un peu à 26 ans – bien sûr, le rêve du tennis est toujours là, mais j’essaie aussi de faire connaître l’histoire aux autres.” Hunt a été classé n ° 1784 du meilleur de sa carrière dans le classement mondial en juillet 2017.