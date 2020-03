Alex Zverev qualifie le coronavirus d ‘«horrible» mais est convaincu que nous «passerons»

Le demi-finaliste de l’Open d’Australie, Alexander Zverev, est profondément affecté par les problèmes apparus dans le monde entier en raison de l’épidémie de coronavirus, mais même s’il avait un message encourageant pour tous ceux qui traversent une situation difficile.

«Je ne peux pas croire ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Je sais que beaucoup de gens sont un peu contrariés de ne pas pouvoir regarder des sports en direct ou aller au concert de leur artiste préféré, mais en ce moment, il y a des choses bien plus importantes à prendre en compte ».

a écrit Zverev sur Instagram. «Mes pensées et mes prières vont à chaque individu ainsi qu’à chaque communauté touchée par le coronavirus. Restons forts et continuons à avancer ensemble. Nous irons bien et nous passerons à travers cela ».

il a continué. De plus, s’adressant à tous les médecins qui travaillent sans relâche dans de nombreux hôpitaux débordés, le numéro 7 mondial allemand a remercié pour leurs services. «Un grand merci à tous ceux dans le monde qui essaient de lutter contre cet horrible virus et d’obtenir une solution dès maintenant et un grand merci à toutes les équipes médicales du monde entier pour avoir aidé chaque personne possible.

Love Sascha »a noté Zverev. En ces temps de distanciation sociale, Alexander Zverev se tourne également vers ses proches. Par exemple, il a récemment contacté sa petite amie, la mannequin Brenda Patea, sur Instagram. Voir ce qui était tout dans cet article.