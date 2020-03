Alex Zverev révèle des détails amusants sur sa relation avec la mannequin Brenda Patea

Le numéro 7 mondial Alexander Zverev et la star du mannequin allemand Brenda Patea sont ensemble depuis la dernière partie de 2019 et le lien entre eux est plus fort que jamais, même s’ils sont actuellement séparés. Pour preuve, Sascha a publié un article drôle décrivant la diversité des humeurs de Patea lorsqu’elle prend des photos avec lui.

«Ma copine a trois types d’humeurs différents lorsqu’elle prend une photo avec moi.

Image un: l’image mignonne ludique; Numéro deux: la belle dame regarde fixement la caméra; Numéro trois: le visage “Je viens de décider d’être un kangourou pour la journée”. Mon préféré est définitivement le numéro 3 », a écrit Alex Zverev sur Instagram.

La réponse de Brenda est venue rapidement: «Ai ai ai! Tu me manques tellement! Je t’aime!”. Le Zverev et Patea se sont couplés peu de temps après la rupture du joueur de tennis allemand avec Olga Sharypova, une fille autour de laquelle il a passé une grande partie de son enfance.

“Nous nous connaissons depuis que nous avons 12 ans”, a expliqué Zverev à propos de son ancienne petite amie. Cependant, il semble que Brenda Patea soit celle qui a volé le cœur d’Alexandre et vice-versa. “Ses yeux m’ont fasciné dès le premier instant.

Pour moi, il était inconnu quand je l’ai rencontré. Je ne connais que Steffi Graf et Boris Becker. C’est un bel homme. Il est tellement fascinant et drôle et il est encore plus grand que moi “, a déclaré Patea cité par Der Spiegel. Les deux tourtereaux se sont rencontrés lors du Masters de Paris en 2019 et depuis lors, Brenda a été vue à plusieurs reprises en train d’encourager Zverev depuis les tribunes.