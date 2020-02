Alexander Bublik est un homme de contradictions

Dans une récente interview accordée à L’Equipe, Alexander Bublik a déclaré qu’il “déteste le tennis de tout son cœur”. Le Kazakh explique qu’il ne joue que pour l’argent et qu’il n’a pas encore gagné. «Si j’avais assez (d’argent), j’aurais déjà pris ma retraite.»

Les joueurs de tennis français Gilles Simon ont été invités à commenter la déclaration de Bublik. Le Français a dit qu’il ne le croyait pas et “ça ne colle pas avec son caractère”. Presque tout ce que fait Alexander Bublik sur et en dehors du terrain est rempli de contradictions. Le Kazakh déteste-t-il vraiment le sport?

Il est souvent comparé à Nick Kyrgios car il y a beaucoup de points communs entre les deux, surtout dans leur comportement. L’Australien a également déclaré à plusieurs reprises qu’il n’aimait pas vraiment ce sport. Les deux joueurs partagent la tendance à opter pour trop de flashiness et peuvent souvent sembler désintéressés ou démotivés lorsqu’ils sont derrière.

Bublik et Kyrgios ne veulent généralement pas s’engager dans des rallyes plus longs et recourent souvent à des tactiques très peu orthodoxes comme les services sournois ou les seconds services à pleine vitesse. Le Kazakh a frappé un as de 211 kmh contre Shapovalov et il est connu pour jouer «deux premiers services» de façon assez régulière. Une autre chose que Kyrgios et Bublik partagent est l’amour pour les coups pièges, les interpolations et d’autres choses que l’on ne voit généralement que sur les terrains d’entraînement.

Alexander Bublik: pour le frisson

Bien que cela semble parfaitement correspondre aux commentaires de Bublik pour L’Equipe, le Kazakh (Kyrgios aussi) aime vraiment le frisson de la compétition. Bublik a ce genre de personnalité qui lui permet de se gonfler pour les plus grands matchs et vous pouvez souvent voir son énorme esprit de compétition sur les plus grandes scènes. Dans la victoire contre Shapovalov, Bublik a été extrêmement gonflé vers la fin des sets et ses célébrations nous en disent le plus sur la satisfaction de ce jeu.

Chic ou arrogant?

Le comportement de Bublik à l’égard des autres peut également être très différent en quelques minutes. Dans son match contre Denis Shapovalov à Marseille, Bublik s’est plaint à l’arbitre que les garçons du ballon se roulaient les uns les autres de manière chaotique. Mais une quinzaine de minutes plus tôt, il a invité le garçon qui l’avait amené sur le terrain à s’asseoir avec lui sur le banc et était très favorable au gamin, qui était probablement submergé par la grande arène. Pendant une pause de cinq minutes alors que l’un des spectateurs s’est évanoui dans la foule, Bublik a semblé très arrogant car il était extrêmement en colère que quelque chose ait arrêté de jouer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était amusé aujourd’hui contre Shapovalov devant le tribunal, Bublik a répondu: «Oui, certainement. Pas le dernier match, pour être honnête avec vous (contre Benoit Paire), mais celui-ci, oui. »

La réalité est qu’un énorme pourcentage de personnes déteste leur emploi. On pense cependant que les sportifs sont extrêmement chanceux de gagner de l’argent pour ce que beaucoup aiment faire pendant leur temps libre. Mais que se passe-t-il si pour eux ce n’est qu’une façon de survivre et de se préparer pour l’avenir?

Qu’Alexander Bublik aime ou non le tennis n’est pas une question d’une extrême importance. Quelle que soit la réponse à cette question, le Kazakh est sûrement l’un des personnages les plus excitants et colorés à suivre sur le circuit du tennis. C’est aussi quelqu’un qui vaut la peine de payer de l’argent à voir (au moins 90% du temps), car il y a quelques moments d’ennui quand Bublik entre sur le terrain.

