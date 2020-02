Alexander Bublik fait l’éloge de Denis Shapovalov après l’avoir battu à Marseille

L’étoile montante Alexander Bublik a montré sa classe après avoir remporté une grande victoire à Marseille, car il parlait hautement de son adversaire Denis Shapovalov. Bublik, classé au 55e rang mondial, a remporté une victoire surprise contre le quatrième tête de série Shapovalov 7-5 4-6 6-3 pour atteindre la demi-finale de Marseille.

Bublik, 22 ans, a enregistré un total de quatre points de set dans le premier set avant de réclamer la première pause du match lors du 12e match pour remporter une première manche serrée. Shapovalov, classé n ° 15 mondial, a finalement réalisé son huitième point de rupture pour mériter la seule pause du deuxième set du septième match.

Après avoir perdu le deuxième set, Bublik a pris rapidement une avance de 2-0 au troisième set, mais ce fut de courte durée car il a été repoussé au troisième match. Mais le joueur de 22 ans a gardé son attention en remportant sa deuxième pause du décideur dans le huitième match, avant de servir régulièrement pour le match dans le match suivant.

“Il est un grand joueur et serveur”, a déclaré Bublik à propos de Shapovalov, selon l’ATP Tour. “C’était notre premier match, mais je le connais depuis très longtemps. J’étais heureux d’interrompre le premier set, puis au deuxième set, il était meilleur, et j’ai eu mes chances au troisième et j’ai tenu bon.

Je suis donc très content ». Bublik jouera ensuite contre la tête de série no 2 et champion en titre Stefanos Tsitsipas.