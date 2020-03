Alexander Bublik signe avec l’équipe allemande de deuxième division TC Iserlohn

Selon IKZ Online, l’équipe de tennis de deuxième division TC Iserlohn a signé avec Alexander Bublik, un joueur du Top 60 de l’ATP, ce qui est considéré comme une signature majeure pour l’équipe. L’entraîneur de l’équipe, Jim Anwar, a commenté la signature: “Je n’ai jamais pensé que nous serions en mesure de conserver un joueur aussi haut de gamme.

Je suis très heureux que cela ait fonctionné. “Anwar a déclaré qu’il avait eu des discussions avec l’équipe de direction de Bublik après l’Open d’Australie et que le joueur de 22 ans a maintenant signé avec l’équipe. Bublik est actuellement au 51e rang du classement mondial ATP, et est classé n °

100 dans le classement du double et est une signature majeure pour l’équipe par rapport aux autres joueurs de la ligue. Bublik a remporté 10 titres sur les circuits Challenger et Future combinés. Il a commenté: “J’ai vraiment hâte à Iserlohn.

Je vais tout donner et nous aurons certainement une excellente saison pour notre public. “C’est la première fois qu’un des 100 meilleurs joueurs concourt pour le TCI en 2ème division. Bublik joue dans la Coupe Davis pour le Kazakhstan et est considéré comme un talent croissant du jeu.

Bublik est actuellement la sixième signature de l’équipe. Avant cela, les deux Allemands Lukas Rüpke et Sami Reinwein, ainsi que les jeunes Suisses Ilias Zimmermann et Luc Hoeijmans et le talent allemand de 17 ans Tobias Berning avaient signé avec l’équipe.