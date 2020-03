Alexander et Mischa Zverev perdent leur thriller contre Korda et Krueger

N ° mondial 7 Alexander Zverev connaît un solide début de saison malgré la perte de cinq matches sur 11, marquant cinq victoires à l’Open d’Australie pour la première demi-finale de Major. L’Allemand a remporté le titre lors des finales ATP fin 2018 et nous n’avons pas encore vu de tennis similaire de sa part, en difficulté tout au long de 2019 malgré les qualifications pour une autre finale ATP.

Le début de 2020 n’a rien apporté de bon pour Zverev, perdant les trois matches de la Coupe ATP avant de rebondir à Melbourne où il a perdu un set en cinq rencontres pour se qualifier pour les quatre derniers où Dominic Thiem l’a battu en quatre sets.

Après une sortie anticipée à Acapulco où il a joué en finale il y a un an, Alexander s’est dirigé vers Indian Wells avant les autres joueurs d’en haut, participant au tirage au sort en double avec son frère Mischa lors de l’événement Oracle Indian Wells Challenger, se présentant comme l’un des meilleurs -classés dans l’histoire du Challenger.

Alexander et Mischa ont perdu en quart de finale à Acapulco et leur campagne a été encore plus courte à Indian Wells, s’inclinant face à Sebastian Korda et Mitchell Krueger 4-6, 6-4, 11-9 en une heure et 18 minutes. Alexander et Sebastian ont en commun la couronne junior de l’Open d’Australie et la foule a eu l’occasion de regarder un tennis passionnant, les deux joueurs se tenant à deux points de la victoire à 9-9 lors du bris d’égalité avant que les Américains n’attrapent les deux derniers points. pour l’emporter et passer au deuxième tour.

Alexander et Mischa se sont cassés trois fois des huit occasions offertes à Krueger et Korda, réussissant sept doubles fautes et perdant du terrain dans les derniers instants pour subir une sortie anticipée malgré trois arrêts sur cinq occasions.

Mitchell a sauvé un point de rupture dans le premier match avant qu’Alexander et Zverev ne le cassent à 2-2 pour passer devant. Alexander a tenu dans le prochain match avec un vainqueur de service pour cimenter la pause, tenant amoureux d’un as dans le jeu dix pour un 6-4.

Korda et Krueger ont battu le jeune Allemand lors du deuxième match du deuxième set pour prendre la tête, avec quatre autres chances de pause sur le service de Mischa à 3-0. Les Allemands ont repoussé les quatre et ont brisé Korda lors du prochain match pour revenir du côté positif du tableau de bord, Alexander repoussant un point de rupture dans le sixième match pour égaliser le score à 3-3.

Néanmoins, Mischa a subi une pause amoureuse lors du match neuf quand Alexander a envoyé une volée bien avant que Korda ne soit également cassé suite à une double faute pour garder les Allemands dans le set. C’était au tour d’Alexandre de perdre le service à 4-5, Krueger décrochant un retour gagnant pour sécuriser le set pour son équipe et apporter le bris d’égalité.

Là, Korda et Krueger ont ouvert une avance de 8-5 grâce à un vainqueur de la volée de Mitchell au filet, seulement pour perdre les trois points suivants alors que les Allemands ont égalisé le score à 8-8 pour plus de drame. Sebastian a marqué une volée à la balle de match à 9-8, mais les Américains sont restés concentrés, gagnant une mini-pause grâce à un vainqueur du revers de Korda et scellant l’affaire au 20e point pour passer au tour suivant.