Alexander Zverev a une meilleure chance aux Jeux olympiques du Grand Chelem

L’ancienne top 10 allemande Andrea Petkovic, d’Allemagne, dit que son compatriote Alexander Zverev est plus susceptible de remporter une médaille olympique plutôt qu’un titre du Grand Chelem, dans une interview accordée à Sport Bild. Petkovic, 32 ans, qui a récemment subi une intervention chirurgicale, a déclaré: “Je lui fais confiance pour remporter une médaille olympique plutôt qu’une victoire au Grand Chelem.

Parce qu’aux Jeux Olympiques, vous devez gagner seulement deux sets pour gagner. Il faut encore du temps pour s’habituer au format best-of-five des Grands Chelems. “Zverev, qui a 22 ans, a atteint les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois à Melbourne à l’Open d’Australie ce année, un résultat qui a impressionné Petkovic. “

À l’Open d’Australie, il m’a convaincu qu’il avait vraiment ce gène de champion en lui. “Petkovic était également d’avis que le meilleur des cinq sets du Slams devrait être aboli.” J’abolirais le meilleur des cinq. Ce sont des méga excitants pour les vrais fans de tennis et le grand théâtre.

Mais vous ne pouvez pas obtenir une génération qui grandit avec des clips YouTube de deux minutes pour regarder des matchs de tennis de cinq heures. “Les Jeux olympiques ont lieu à Tokyo plus tard cette année après les Championnats de Wimbledon. Ce sera la première fois que Zverev participera aux Jeux olympiques.

Petkovic et Zverev s’étaient associés lors de la Hopman Cup à Perth en 2017. Zverev a remporté la finale de l’ATP 2018 à Londres, ce qui avait fait de lui le plus jeune vainqueur du championnat de fin d’année en une décennie. Il a remporté 11 titres ATP en simple et 2 titres ATP en double au cours de sa carrière.

Il est également un ancien n ° 1 mondial junior et a remporté le titre junior du Grand Chelem en simple à l’Open d’Australie 2014. L’Allemand est actuellement classé n ° 7 dans le monde selon le dernier classement ATP, mais a été classé n ° 3 dans le classement mondial dans le passé.