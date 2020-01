Alexander Zverev bat Andrey Rublev pour atteindre les quarts

En route vers l’Open d’Australie avec trois défaites en Coupe ATP à son actif et sans confiance, Alexander Zverev a retrouvé la forme au meilleur moment possible, battant quatre rivaux en deux sets pour le premier quart de finale à Melbourne.

Le joueur de 22 ans n’était pas parmi les favoris au début du tournoi, luttant pour trouver son meilleur tennis au cours de la dernière saison et au début du nouveau, avec également un score de 1-8 terrible contre les rivaux d’en haut -20 à Majors.

Tout cela a changé lundi à Melbourne Arena, l’Allemand battant son partenaire junior et coéquipier Andrey Rublev 6-4, 6-4, 6-4, établissant le choc des quarts de finale avec un ancien champion Stan Wawrinka mercredi.

La rencontre a duré une heure et 37 minutes et c’est Zverev qui a pris le dessus sur le rival qui a décroché 15 victoires consécutives avant cette rencontre, remportant déjà deux titres ATP en 2020. Pourtant, il n’a pas pu trouver la réponse aujourd’hui contre l’adversaire qui a fait à peu près tout juste après avoir frappé 34 gagnants et 23 fautes directes, sans jamais faire face à un point de rupture et monter la pression de l’autre côté du filet.

Atteignant 75% du premier service, Alexander a perdu neuf points derrière le tir initial et converti trois occasions de pause sur sept pour un match retour réussi dans chaque set, suffisamment pour le propulser au-dessus de la ligne d’arrivée.

Avec 17 vainqueurs et 24 fautes directes, Rublev n’a pas pu trouver son niveau habituel, traînant tout le temps et terminant sa séquence fantastique au quatrième tour. Le premier set a vu neuf prises confortables et un jeu de service lâche qui ont coûté à Rublev le set et l’élan précoce.

Ils ont eu besoin de 16 minutes pour conclure les six premiers matchs avant qu’Alexander ne trouve la portée au retour, gagnant une pause à 15 lorsque le tir de baisse d’Andrey n’a pas atteint le filet. L’Allemand a cimenté la pause avec un vainqueur de service dans le prochain match, clôturant la première partie du match à 5-4 lorsque Rublev a pulvérisé une erreur de revers.

Le Russe a envoyé un coup droit large au début du deuxième set pour subir une pause à l’amour, confirmant l’avantage avec un as et perdant à peine un point au service dans le reste du set, le sécurisant avec une prise à l’amour dans le jeu dix ouvrir deux sets pour aimer l’avantage en moins d’une heure.

L’Allemand a également résisté au service dans le troisième set, créant des chances de pause dans les matchs cinq, sept et neuf pour maintenir Andrey sous pression constante. Rublev a réussi à enlever les quatre premières chances de pause avant que Zverev ne saisisse le cinquième à la suite d’une erreur de coup droit de son adversaire, dépassant le sommet avec un vainqueur de la volée à 5-4 pour rester sur le parcours du titre et atteindre le troisième quart de finale majeur.