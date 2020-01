Alexander Zverev bat Stan Wawrinka pour son meilleur résultat en carrière.

Alexander Zverev, âgé de 22 ans, est venu à Melbourne sans forme ni attentes, perdant les trois matches de la Coupe ATP et jouant bien en dessous de son niveau habituel. Néanmoins, l’Allemand a trouvé la forme au bon moment, battant cinq rivaux à Melbourne Park avec beaucoup de style pour atteindre la première demi-finale majeure, franchissant enfin cette étape supplémentaire et attendant Rafael Nadal ou Dominic Thiem dans la bataille pour la place. Dans la finale.

En quarts, Alexander a battu un ancien champion Stan Wawrinka 1-, 6-3, 6-4, 6-2 en deux heures et 19 minutes, surmontant un démarrage lent et le premier set qu’il a perdu cette année à Melbourne pour régner en maître dans le reste de la rencontre et réserver sa place dans les quatre derniers.

Après d’énormes problèmes avec son tir initial à la Coupe ATP, Zverev fait tout bien avec son service jusqu’à présent à l’Open d’Australie, décrochant 80% du premier service contre Stan et explosant 13 as et une seule double faute.

Il a toutefois eu du mal au deuxième service, se cassant trois fois et offrant cinq pauses sur 13 occasions de laisser Wawrinka derrière et de rester sur la course au titre. Avec 34 vainqueurs et 28 fautes directes, l’Allemand a bien dompté ses coups, repoussant les attaques du rival et produisant plus de dégâts avec son premier service pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Stan a pris les devants à l’ouverture du match, perdant à peine un point au service et brisant Alexander deux fois pour un confortable 6-1 après 24 minutes. Le Suisse a pris une pause tôt dans le deuxième match et a étendu l’avantage à 4-0 suite à un coup droit lâche de Zverev qui n’avait pas encore trouvé ses tirs.

Au service de l’ensemble, Wawrinka a tenu avec un vainqueur de service dans le septième match, se tenant fort sur le terrain jusqu’à présent et espérant plus de la même chose dans le reste de l’affrontement. En l’absence d’erreurs supplémentaires, Alexander a élevé son jeu à un autre niveau dans le set numéro deux, produisant cinq prises parfaites à l’amour et volant le service de Stan dans le huitième match pour passer 5-3.

Au service du set, le jeune a tiré trois vainqueurs lors du neuvième match pour clôturer le set et prendre de l’élan après 58 minutes, ignorant ce début terrible et trouvant son meilleur tennis dans ces moments. Ils ont entamé le troisième set avec des pauses consécutives et c’est Zverev qui a bien servi dans les quatre matchs restants, augmentant la pression de l’autre côté du filet et réalisant une pause au cinquième match lorsque Stan a réussi une tranche de revers. .

Le Suisse a sauvé deux points de set lors du neuvième match pour prolonger le set avant que l’Allemand ne tienne à 30 dans le prochain match pour ouvrir deux sets à une avance et faire un grand pas vers la ligne d’arrivée. Avec rien dans le réservoir, Wawrinka n’a pas pu faire grand-chose dans le quatrième set, ne causant aucun dommage au retour et se brisant deux fois pour propulser Alexander au-dessus de la ligne d’arrivée.

Zverev a éclaté lors du premier match grâce à un revers lâche de Wawrinka et a pris une autre pause dans le troisième match après une erreur de revers du Suisse qui s’éloignait de plus en plus d’un résultat favorable.

Un vainqueur de service a envoyé le jeune 4-0, gaspillant des chances de pause lors du prochain match, mais scellant l’accord sur son propre service à 5-2 pour réserver la place en demi-finale et remporter une autre victoire importante sur son meilleur voyage majeur dans une carrière jusque là.