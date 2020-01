Alexander Zverev: “Beaucoup de gens pensent sans le savoir”

De nombreux critiques ont reçu l’allemand Alexander Zverev ces derniers mois en raison de sa performance dans les grands tournois. De nombreux experts ont souligné qu’il avait besoin de la figure d’un technicien d’élite pour le faire se battre pour des choses importantes. Après la conclusion de son match contre Wawrinka, Sascha a répondu à toutes ces critiques: “Beaucoup de gens pensent qu’ils sont des experts et pensent sans le savoir. Ils ont dit que je devrais changer d’entraîneur, mais la vérité est qu’avec mon père j’évolue tous les jours en tant que joueur Avec lui, j’ai réussi à arriver ici et j’espère juste que nous pourrons rester ensemble plus longtemps “, a déclaré Zverev lors de l’entretien d’après-match avec John McEnroe.

