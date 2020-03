Alexander Zverev choisit sa mère comme sa plus grande inspiration

Alexander Zverev a toujours exprimé sa gratitude pour les efforts de sa famille. Sa mère et son père ont grandement contribué au développement de sa carrière et continuent de le suivre partout dans le monde aujourd’hui. À l’Open d’Australie, il a d’abord battu Marco Cecchinato en deux sets; après le match, il s’est engagé à faire don de tout son prix du tournoi aux efforts de secours pour les feux de brousse en cours s’il remportait le titre, un total de 4,12 millions de dollars australiens.

Il a ensuite battu Egor Gerasimov, Fernando Verdasco et la 17e tête de série Andrey Rublev pour atteindre les quarts de finale sans perdre un set. Là, il a battu la 15e tête de série Stan Wawrinka en quatre sets pour atteindre sa première demi-finale du Grand Chelem, où il a perdu contre la cinquième tête de série Dominic Thiem en quatre sets.

S’adressant à TennisTV d’ATP, le numéro 7 mondial a choisi sa mère comme sa plus grande source d’inspiration: «Ma mère a toujours été une inspiration, a toujours tout fait pour nous, pour mon frère, pour moi, qui m’a entraîné dès mon jeune âge.

Elle a fait tout son possible pour faire de nous les joueuses de tennis et les gens que nous sommes aujourd’hui “- a déclaré Sascha. Irina Zvereva est une ancienne joueuse de tennis professionnelle qui représentait l’Union soviétique et la Communauté des États indépendants.

Elle a participé à l’épreuve de double au Moscow Ladies Open de 1990, un tournoi de la Women’s Tennis Association (WTA) Tour. Elle était classée au quatrième rang dans son pays et était connue pour son revers à une main.