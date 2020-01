Alexander Zverev espère réaliser son meilleur résultat à l’Open d’Australie cette année

Le numéro 7 mondial Alexander Zverev était satisfait de son affrontement au premier tour de l’Open d’Australie car il pense que son adversaire Marco Cecchinato a également bien performé. Zverev, tête de série no 7, a éliminé Cecchinato 6-4 7-6 (4) 6-3, triple champion de l’ATP, pour se qualifier pour la deuxième manche à Melbourne Park.

Cecchinato menait 4-2 après les six premiers matches du match, avant que Zverev ne réclame des pauses consécutives et vole le premier set. L’Italien a également été remonté par une pause dans le deuxième set, mais Zverev s’en est remis et a ensuite volé le set lors du tie-break.

Zverev s’est également retrouvé par une pause au début du troisième set, mais Cecchinato a de nouveau eu du mal à conserver son service et Zverev en a profité pleinement. “Ce fut un excellent match de premier tour, beaucoup de tennis de haut niveau, en particulier depuis la ligne de base”, a déclaré Zverev, selon l’..

Le meilleur résultat de Zverev à Melbourne Park est survenu l’année dernière, lorsqu’il a terminé en huitièmes de finale. “J’espère que je pourrai faire mieux que ces dernières années. J’ai un an de plus, pas beaucoup plus sage, mais je fais de mon mieux, je m’entraîne dur et j’essaie de faire les bonnes choses”, a ajouté Zverev.