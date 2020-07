Alexander Zverev et David Ferrer Spark Coaching Association

Le numéro sept mondial Alexander Zverev s’est séparé de son entraîneur Ivan Lendl en juillet 2019. Leur ligue a pris fin au hasard, car Zverev n’était pas au courant du départ de Lendl de son équipe. Sascha a appris via les réseaux sociaux que Lendl ne travaillerait plus avec lui.

Depuis, il s’entraîne sous la direction de son père Alexander Zverev Sr et sous sa tutelle, il a obtenu son ticket pour les demi-finales d’un Grand Chelem à Melbourne cette année. Jusqu’à présent, il s’agit de sa meilleure performance en carrière aux Majors.

Et maintenant, Zverev tente de consolider sa carrière en douceur en joignant les mains de l’ancien joueur de tennis espagnol David Ferrer. L’Espagnol a suspendu sa raquette à Madrid l’année dernière et a fait ses adieux au tennis professionnel. (Les informations suivantes ont été traduites d’une publication espagnole, MARCA).

Au cours des prochaines semaines, Ferrer passera du temps sur les courts de tennis avec Sascha Zverev. Ensuite, ils décideront de poursuivre ou non leur partenariat.

Ironiquement, Ferrer a conclu sa carrière de tennis contre Zverev lors du match de huitièmes de finale du Mutua Madrid Open 2019. Après sa retraite, Ferrer a été annoncé comme le nouveau directeur du tournoi de l’ATP 500 Barcelona Open de Barcelone. Si le duo s’entend, ce sera la toute première entreprise de coaching de Ferrer.

L’alliance d’Alexander Zverev et Juan Carlos Ferrero en 2017

Depuis son plus jeune âge, Zverev a été formé par des parents, ses parents sont des professionnels du tennis et des entraîneurs principaux de Sascha et de son frère Mischa. Au cours de l’été 2017, Zverev a signé sa ligue de coaching avec l’ancien numéro un mondial Juan Carlos Ferrero. Leur partenariat s’est conclu en raison d’un combat, Ferrero a également critiqué l’équipe d’entraîneurs de Zverev.

«Nous avons eu une sorte de combat en Australie après l’Open d’Australie, ce qui est bien quand cela implique moi et lui. J’ai ce genre d’arguments [with other team members] et nous travaillons toujours bien », a déclaré Zverev en mars 2018.

« Cet argument a impliqué toute mon équipe et il y a eu un moment où il a été très irrespectueux envers tout le monde dans mon équipe et c’est pourquoi j’ai dû arrêter la relation. »

À l’heure actuelle, Alexander Zverev violait les règles d’auto-isolement. Il faisait la fête sur la plage de Monaco et a suscité suffisamment de critiques de la part du monde du tennis.