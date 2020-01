Alexander Zverev établit les différences entre la Coupe ATP et la Coupe Davis

Faisant ses débuts à la Coupe ATP, Alexander Zverev a perdu contre Alex de Minaur 4-6, 7-6, 6-2 en deux heures et 44 minutes, perdant un énorme avantage pour finir du côté des perdants. Après de nombreux hauts et bas de la saison précédente, Alexander tentera de rebondir et de revenir à son niveau de 2017 et 2018, embrassant une intersaison courte mais productive qui semblait bien fonctionner pour lui contre Alex lors des sept premiers matchs.

L’Allemand a construit un énorme avantage avant de commencer à lutter un peu, perdant la tête dans le deuxième set et subissant une autre perte déchirante qui a attiré plus de frustrations d’un ancien champion ATP FInals. Parlant de la Coupe ATP, Zverev a partagé des vibrations positives, car il a toujours aimé commencer la saison avec un événement par équipe, jouant régulièrement au Hopman les années précédentes.

Comme toujours, Alexander a exhorté les organisateurs de la Coupe Davis à remettre les choses où elles étaient avant la rénovation, en regardant une partie de l’action de Madrid où le stade n’a vu une foule bondée que lorsque l’Espagne a participé. “L’intersaison a été courte mais productive; je me suis entraîné dur et j’ai subi cette opération; je suis content de la façon dont cela s’est passé.

Je n’ai pas beaucoup joué au tennis et je fais tous les entraînements ici à Brisbane, heureux d’être avec l’équipe allemande et d’avoir une chance de participer à la Coupe ATP. J’ai toujours aimé commencer la saison avec l’épreuve par équipe, jouer pendant quelques années à Perth avec Angelique Kerber et atteindre deux finales, gaspillant même des points de championnat.

J’adore les événements d’équipe et être avec les garçons ici à Brisbane. La Coupe ATP n’a jamais essayé de battre la Coupe Davis, c’est différent et nous permet de jouer plus que lors de la Coupe Davis, avec les points ATP et les prix en jeu sur la table.

J’espère que les organisateurs de la Coupe Davis devraient revenir à l’ancien format; J’ai regardé quelques temps forts et il y avait de bons matchs avec la foule emballée lorsque l’Espagne était sur le terrain. D’un autre côté, certains liens se sont poursuivis jusqu’à 3 ou 4 heures du matin et il n’y avait personne pour surveiller cela; dans l’ancien format, ceux-ci auraient été joués devant 10 000 personnes.

La Coupe Davis a 125 ans et vous participez à ce genre d’événement pour la fierté, votre pays et la Coupe Davis elle-même. ”