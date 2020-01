Alexander Zverev étonne Stan Wawrinka pour atteindre les demi-finales du Grand Chelem inaugural à l’Open d’Australie 2020

Le n ° 7 mondial Alexander Zverev s’est battu après un set down pour vaincre le resurgissant Stan Wawrinka dans un passionnant quatre sets 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 en quarts de finale de l’Open d’Australie 2020. Avec cela victoire, Zverev atteint sa première demi-finale du Grand Chelem à Melbourne.

Les statistiques montrent 24 gagnants et 25 erreurs non forcées de Zverev, tandis que Wawrinka était sans surprise plus agressif tout au long, avec 30 gagnants et 37 erreurs non forcées.

Stan Wawrinka a scellé le premier set en 24 minutes

Wawrinka s’est emparé d’une avance de 5-0 dans le premier set, avec une double pause. Zverev était enfin à bord avec sa première prise de service à 5-1. Cependant, le Suisse n ° 2 a continué sa domination sur le service alors qu’il a servi le premier set 6-1 en seulement 24 minutes sans faire face à un seul point d’arrêt.

Wawrinka n’a perdu que 3 points lors de ses quatre matchs de service. Il a frappé 7 gagnants dans le set et a forcé Zverev à commettre plus d’erreurs. La star de nouvelle génération a commis 10 erreurs non forcées contre les 4 erreurs non forcées de Stan.

Alexander Zverev a égalisé le match dans le deuxième set

Zverev a commencé le deuxième set positivement, tenant ses quatre premiers matchs de service à l’amour. L’Allemand a également remporté sa première occasion de pause lors du premier match de service de Wawrinka, qui a été repoussé du n ° 15 mondial.

Le joueur de 22 ans a encore amélioré son jeu pour mettre la pression sur le service de Wawrinka et le briser pour la première fois du match à 5-3. La tête de série n ° 7 a servi le set 6-3 en 33 minutes avec une autre prise de service à l’amour.

La classe de maître d’Alexander Zverev l’a vu gagner tous les points dans ses cinq matchs de service de l’ensemble. L’Allemand a joué un match très contrôlé dans le deuxième set, ne commettant que 2 erreurs directes contre les 11 de Wawrinka.

Zverev s’est cassé une fois pour remporter le troisième set

Zverev a poursuivi sur sa lancée au troisième set en battant Wawrinka lors du premier match. Cependant, le joueur de 32 ans a retenu sa tête pour récupérer la pause lors du prochain match. Le numéro 7 mondial a continué de jouer au tennis contre-attaquant, ce qui lui a permis de gagner une nouvelle pause à 3-2.

L’ancien numéro 3 mondial a repoussé deux points de set pour conserver son service alors qu’il servait à rester dans le set à 4-5. Coup de pied dans la vitesse supérieure, Sascha a servi le set 6-4 en 44 minutes.

Alexander Zverev, 7e tête de série, prend le troisième set 6-4, rebondissant fortement après ce pauvre premier set

Stan Wawrinka peut-il en faire un set à cinq, comme il l’a fait contre la 4e tête de série Daniil Medvedev? pic.twitter.com/wM2BIJ4VHo

– The Field (@thefield_in) 29 janvier 2020

Alexander Zverev scelle le match avec une quatrième victoire de set

Avec tout l’élan qui s’inscrivait du côté de Zverev, il a cassé deux fois pour se précipiter vers une avance de 4-0. Dans le cinquième match, le champion de 2014 a sauvé trois points d’arrêt pour empêcher la troisième pause de son service. La star de nouvelle génération a ensuite servi le match après 2 heures et 20 minutes, remportant le quatrième set 6-2.

Le demi-finaliste du Grand Chelem Alex @ AlexZverev vient d’un set down à def. Stan Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2 pour accéder à sa première demi-finale #AusOpen. # AO2020 pic.twitter.com/OhexMEEySH

– #AusOpen (@AustralianOpen) 29 janvier 2020

L’Allemand n ° 1 attend désormais le vainqueur entre la tête de série n ° 1 Rafael Nadal et la tête de série n ° 5 Dominic Thiem en demi-finale de l’Open d’Australie 2020.