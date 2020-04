Alexander Zverev évince Nick Kyrgios en 71 minutes

En 2018, il n’y avait pas Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Andy Murray au quatrième tour du Miami Masters, laissant la porte grande ouverte à tous les adversaires pour se battre pour le titre. Dans l’une des rencontres les plus attendues, Alexander Zverev a battu Nick Kyrgios 6-4, 6-4 en 71 minutes pour la deuxième victoire sur l’Australien en moins de deux mois, marquant le premier début février en Coupe Davis.

Nick a été demi-finaliste à Miami en 2016 et 2017, battant Zverev ici à Miami il y a un an mais ne pouvant pas répéter la même fois cette fois-ci, aux prises avec des blessures et manquant toute l’action entre ce match nul de la Coupe Davis et le deuxième Masters 1000 événement de la saison.

C’était leur sixième rencontre et la troisième victoire de l’Allemand qui a perdu 12 points derrière le tir initial et s’est cassé une fois. Cela n’a pas suffi à Nick pour rester en lice, aux prises avec des problèmes de dos dans la première partie du match et ayant subi trois pauses au total pour pousser Zverev au-dessus de la ligne d’arrivée et dans les huit derniers.

L’Allemand a bien servi et gardé le dessus avec ses coups de fond fiables, en particulier le revers qui lui avait causé des problèmes ces derniers temps. Nick avait plus de vainqueurs de service mais cela ne pouvait pas faire la différence pour lui, frappant seulement six vainqueurs du court et 35 erreurs au total tandis que Zverev restait sur 23 erreurs.

Alexander n’a eu qu’un seul jeu de service lâche alors qu’il servait pour le premier match à 5-3 et cela ne lui a pas coûté beaucoup, jouant bien dans ses matchs jusqu’à la fin de la rencontre pour terminer le triomphe en deux sets. L’automne dernier à Pékin, Nick a fustigé 32 vainqueurs de service contre Alexander et est également resté en contact depuis la ligne de base dans les rallyes plus longs pour attendre patiemment une chance sur le retour.

Cependant, il ne pouvait pas répéter cela dans celui-ci, perdant 43% des points dans ses matchs et ne trouvant jamais un rythme qui mettrait Zverev sous pression. En outre, l’Australien n’a pas réussi à imposer ses tirs et à prendre l’avantage avec la variété qui garderait Zverev hors du rythme, manquant des tirs tombants et pulvérisant trop d’erreurs de base pour nuire à ses chances.

Il avait un avantage de 20-15 dans les vainqueurs de service et cela le maintenait à peu près en lice car il ne pouvait pas faire confiance à ses coups de fond des deux ailes. Nous pouvons voir cela clairement en jetant un coup d’œil aux vainqueurs du champ où Zverev a dominé par 17-6, ouvrant le terrain plus efficacement et délivrant six gagnants en coup droit et huit gagnants en revers.

Alexander a bien dompté ses tirs, restant sur seulement 13 erreurs non forcées tandis que Nick comptait jusqu’à 25, manquant également des deux ailes et à de courts intervalles. Kyrgios a eu neuf erreurs forcées contre sept d’Alexandre, l’Allemand ayant commis trois fautes de double à une de Nick, et non l’écart que nous devrions considérer.

Au total, Zverev a terminé le match avec 32 vainqueurs et 23 erreurs tandis que Kyrgios se tenait sur un ratio de 26-35, remportant 18 points de moins que son adversaire et faisant tout ce qu’il pouvait pour saisir ces huit matchs. L’Allemand était 42-35 devant dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups, ce qui nous dit qu’il a fait plus de dégâts avec son premier coup de fond, prenant également plus de rallyes dans le département de milieu de gamme avec cinq à huit coups, prévalant 14-10.

Alexander a remporté 11 des 15 échanges les plus prolongés, remportant la victoire juste et carrée pour se retrouver dans les huit derniers.