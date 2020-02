Alexander Zverev, Grigor Dimitrov et Felix Auger-Aliassime avancent

Le premier tour de l’ATP 500 à Acapulco est derrière nous, avec 16 joueurs restant sur le parcours du titre avant l’action de jeudi. Le deuxième tête de série Alexander Zverev a eu besoin de 72 minutes pour battre un qualifié Jason Jung 7-6, 6-1, remportant seulement la sixième victoire de la saison.

Zverev a tiré 12 as et a bien servi malgré sa rupture à deux reprises, assurant quatre pauses pour sceller l’accord en deux sets malgré un retard de 4-1 à l’ouverture. Jung a joué un tennis sans faille au cours des cinq premiers matchs, produisant trois prises confortables et méritant une pause dans le deuxième match suite à une double faute de l’Allemand.

Le finaliste de l’année dernière est revenu en force lors du septième match, les deux joueurs ayant bien servi jusqu’au bris d’égalité qu’Alexander a empoché 8-6 pour conclure le premier match après 47 minutes. L’adversaire le mieux classé a eu un travail beaucoup plus facile dans le deuxième set, brisant Jung trois fois de suite et scellant l’accord avec un vainqueur du revers pour s’assurer la place au cours des 16 derniers.

Grigor Dimitrov, 7e tête de série, a battu Damir Dzumhur 6-3, 6-3 en une heure et 13 minutes, battant le Bosniaque pour la cinquième fois en autant de rencontres. Un ancien champion a à peine perdu un point de retard sur le premier service, repoussant quatre chances de pause sur cinq et prenant le service de Damir quatre fois pour contrôler le rythme et passer au tour suivant.

Grigor a produit cinq superbes prises lors du premier match, brisant Damir par amour dans le quatrième match et restant en tête tout le temps pour un 6-3. Le Bosniaque a perdu du terrain dans la deuxième partie du deuxième set, subissant trois pauses consécutives pour maintenir Dimitrov sur la piste du titre.

Le jeune Coréen a renversé Taro Daniel 6-2, 2-6, 6-3 en une heure et 54 minutes, volant le service de l’adversaire à cinq reprises et précipitant les quatre derniers matchs du décideur pour se retrouver au deuxième tour. La 5e tête de série, John Isner, a évincé Mischa Zverev 6-3, 7-6 en seulement 67 minutes, obtenant 22 as et ne perdant que huit points derrière le tir initial, sans jamais faire face à une chance de pause.

Zverev a perdu le service une fois dans le premier match et est resté en contact dans le deuxième set pour atteindre un bris d’égalité que John a remporté 7-4, dépassant le sommet avec un vainqueur de service pour la cinquième victoire de la saison. Après avoir perdu deux finales consécutives à Rotterdam et à Marseille, Felix Auger-Aliassime n’a pas voulu se retirer d’Acapulco, restant dans le match nul et battant un perdant chanceux Alex Bolt 6-3, 7-6 en une heure et 35 minutes .

Le Canadien a repoussé les quatre occasions de pause et a volé le service de Bolt une fois dans le premier match, l’emportant au deuxième set tie-break pour se hisser au sommet en deux sets et économiser de l’énergie pour la prochaine rencontre contre Kyle Edmund.