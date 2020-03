Alexander Zverev jouera l’Indian Wells Challenger en mode double

Intéressant la boîte de double que nous aurons cette semaine au Challenger of Indian Wells. De nombreux visages importants de la raquette disputeront ce tournoi dans le seul but de reprendre un rythme compétitif et de s’adapter aux conditions maximales qu’ils auront dans quelques jours lors du 1000 Masters of Indian Wells. Mettre en évidence la présence de Alexander Zverev, qui s’associera à son frère Mischa. Il est également frappant de voir d’autres noms comme Jack Sock avec Michael Mmoh, Jannik Sinner avec Frances Tiafoe ou Lucas Pouille avec Gregoire Barrere.

