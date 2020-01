Alexander Zverev n’est pas candidat à un titre du Grand Chelem

L’ancien numéro 2 mondial Tommy Haas, d’Allemagne, et Mats Wilander, de Suède, ont déclaré que le joueur le mieux classé d’Allemagne, Alexander Zverev, devait s’améliorer considérablement pour devenir un concurrent lors des tournois du Grand Chelem.

Selon RP en ligne, Wilander, vainqueur de sept titres du Grand Chelem et commentateur d’Eurosport, a déclaré: “Pour moi, Sascha n’est actuellement pas candidat à un titre de tournoi du Grand Chelem. Sascha n’est tactiquement pas au même niveau que les meilleurs joueurs.

Il joue trop passivement et avec peu de variation; et c’est un gros problème pour les tournois du Grand Chelem. “Wilander a également noté que Zverev n’a pas bien fait dans les matchs des meilleurs sets des cinq tournois du Grand Chelem.” Cinq sets semblent être un gros problème pour Sascha.

Il n’a pas encore résolu cela. Il doit comprendre qu’il y a des moments en cinq sets où il faut varier son jeu. Tout le monde a des phases parfois mauvaises pendant un long match, mais vous devez à nouveau développer vos forces. “Haas a dit que le jeune homme de 22 ans se retirait.

“Il se retire. Boris Becker, John McEnroe et Novak Djokovic ont également eu des crises de colère. Mais en conséquence, ils se sont élevés à un niveau supérieur et ont été encore plus forts par la suite. Vous ne pouvez pas voir cela avec Zverev.”

Zverev a eu du mal à la récente Coupe ATP en jouant pour l’Allemagne. Il a perdu ses trois matchs, les deux derniers en deux sets et a eu beaucoup de mal avec son service pendant ses matchs.