Alexander Zverev parle de la pression à l’Open Australia 2020

Tôt ou tard, le moment devait venir où Alexander Zverev pour réaliser son plein potentiel dans un tournoi du Grand Chelem et dans le Open d’Australie 2020 Il a déjà réussi à explorer ses limites avec le classement en demi-finale. Le joueur allemand se trouve à deux matchs du titre et, pour la première fois, monte sur l’avant-dernière manche d’un événement de cette ampleur. Lors d’une conférence de presse, il a parlé des sentiments qu’il a ressentis et de tout ce qui lui est venu à l’esprit au cours de ces années lorsqu’il n’a pas été en mesure de transférer son bon travail dans les tournois ATP aux quatre grands événements du tennis mondial. De plus, il n’a pas hésité à approfondir les raisons qui l’ont amené à faire don de tous les prix en argent qu’il a reçus dans le tournoi, comme il l’avait promis au début du tournoi et réaffirmé à la fin de son duel avant Stan Wawrinka.

29/01/2020



-Sensations pendant le match. “J’ai eu du mal à entrer dans le rythme. Je n’ai pas senti le ballon pendant le premier set, après avoir joué tous mes matchs de nuit, il m’a été difficile de m’adapter aux conditions beaucoup plus chaudes d’aujourd’hui. Le ballon était différent, il volait beaucoup et les coups avec beaucoup d’effet et les balles lourdes de Stan m’ont fait mal. Heureusement, je m’y suis habitué et j’ai fini par très bien jouer. C’est super d’avoir fait le tour du jeu comme je l’ai fait “, a déclaré le jeune joueur de Teuton.

– Bataille générationnelle menée par lui. L’Allemand a été le seul jeune joueur à vouloir lutter contre le pouvoir établi dans ce tournoi et perçoit ainsi la question. “Gagner tout un champion du Grand Chelem comme Wawrinka me donne beaucoup de confiance. J’ai réussi à battre le Big3 dans d’autres grands tournois, donc je me retrouve avec des options pour le faire ici. Peut-être qu’il est temps de faire un saut qualitatif dans ma carrière.” dit-il.

-Choses qui ont changé pour favoriser ce succès. Sascha s’est empressé d’expliquer les choses qui sont différentes dans ce tournoi par rapport aux autres tournois du Grand Chelem. “Lors des tournois précédents, je suis venu en exigeant beaucoup de moi-même. Je me sentais préféré et avec une obligation de le prouver, j’étais trop professionnel. Je me suis isolé de tout, je n’ai parlé à personne, ma concentration était excessive. Ayant mal joué en ATP Cup, je suis arrivé sans Les attentes ici et cela m’ont rendu plus calme et apprécié tout ce qui entoure le tournoi “, a déclaré un homme qui se déclare heureux sur et en dehors du terrain. “J’ai mon meilleur ami avec moi, ma petite amie et une équipe fantastique qui sait comment me traiter. Les joueurs de tennis sont des gens compliqués, notre sport est tout pour nous dans la vie, et vous avez besoin d’un environnement qui sait comment gérer cela. Je me battais avec moi-même depuis un certain temps.” , avec mes peurs, je suis donc heureux de montrer que je peux faire du bon tennis avec mon équipe habituelle et en Grand Chelem “, a-t-il déclaré.

-Donation aux incendies de pr touchés. «Mes parents m’ont inculqué l’idée que l’argent devrait toujours être utilisé pour changer le monde et aider les gens qui en ont besoin. Ils ont grandi en Union soviétique et tout ce qu’ils ont gagné a été emporté, pratiquement. Si je gagne le tournoi, je ne le ferai pas nier que 4 millions de dollars australiens me conviennent beaucoup, mais je pense qu’il y a des gens qui ont vraiment besoin de cet argent et je sais qu’ils en feront un bien meilleur usage que je ne pourrais le faire “, a déclaré un Alexander Zverev qui attend avec impatience ses options de réussite dans le Open d’Australie 2020.

