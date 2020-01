Alexander Zverev parle de sa défaite contre Thiem à l’Open Australia 2020

Ce n’est jamais suffisant pour quelqu’un qui aspire au maximum, mais Alexander Zverev vous devriez essayer de voir le verre à moitié plein après avoir traversé le Open d’Australie 2020. Le jeune joueur de tennis allemand a montré un grand caractère compétitif, a exploré ses limites dans les tournois du Grand Chelem en montant pour la première fois en demi-finale, et l’a fait après des semaines vraiment difficiles avant le premier Grand Chelem de l’année, où il semblait y avoir fond dans la confiance en soi et la cohérence mentale. Il était très près de pouvoir surprendre Dominic Thiem, mais la déception dont il s’exprime lors d’une conférence de presse montre que ce joueur de tennis ne se contente de rien d’autre que de la gloire. Essayez de l’atteindre lors de vos prochains rendez-vous.

-Fense sentiments avant Thiem. “J’ai eu beaucoup d’occasions, avoir 14 balles de rupture est symptomatique que j’aurais pu faire beaucoup plus, mais dans les moments importants, je n’ai pas bien joué. Ils ont été quatre sets assortis et dans des réunions comme celle-ci, celui qui est capable d’obtenir son meilleur tennis au sommet, c’est le vainqueur. Je rends hommage à Dominic pour avoir réalisé ce que je n’ai pas pu faire “, a-t-il déclaré. “Il était l’adversaire le plus fort que j’ai affronté cette semaine, j’ai remarqué que j’étais un peu nerveux au départ, mais il mérite d’être en finale. Je suis déçu par la défaite, mais je dois garder les points positifs du grand tournoi que j’ai fait”, dit l’Allemand.

-Note de tournoi positive. “J’ai affronté l’événement d’une manière différente de d’habitude. Je suis allé sans pression, match par match et sans regarder plus loin. Je ne savais même pas quel adversaire m’attendait au tour suivant si je gagnais. J’ai battu les deux premiers matchs comme je le pouvais et au troisième tour , contre Verdasco, c’est quand je me sentais déjà à l’aise et que j’ai fait un excellent tennis. Je pense que c’est la voie pour les prochains rendez-vous et je dois continuer à travailler sur plusieurs aspects de mon jeu, comme le service, pour continuer à grandir “, a-t-il déclaré.

-Thm options pour être champion. “Il était son propre joueur de terre battue, mais maintenant il est capable de jouer plus plat et d’adapter son tennis à ces surfaces. Je pense qu’il a une grande opportunité et s’il est physiquement bien, il pourrait gagner le tournoi. Le niveau qu’il a montré aujourd’hui est beaucoup mieux que la finale de l’ATP, par exemple, je lui souhaite le meilleur car il mérite d’avoir beaucoup de succès et joue au niveau nécessaire pour faire quelque chose d’important “, a déclaré l’Allemand.

Alexander Zverev les feuilles Open d’Australie 2020 comme le septième meilleur joueur de la planète et avec le sentiment d’avoir fait un saut qualitatif important. De plus, l’affection et l’admiration du public ont été gagnées grâce à sa promesse de faire don de tous les prix en espèces qu’il a reçus pour les personnes touchées par les incendies. “Je regrette de ne pas pouvoir gagner le tournoi pour contribuer davantage, mais je tiendrai ce que j’ai promis. Je donnerai les 50 000 $ que j’ai gagnés avec ce poste de demi-finaliste et j’espère pouvoir contribuer à améliorer la situation”, a déclaré un homme qui cherchera à poursuivre sa croissance. lors des prochains rendez-vous.

