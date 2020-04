Alexander Zverev plaisante avec Roger Federer: «Les Chinois vous ont donné des informations?

Contrairement à la plupart des joueurs qui sont rentrés chez eux après l’annulation de l’Indian Wells, le triple champion du Masters 1000 Alexander Zverev a décidé de rester en Floride et d’attendre les nouvelles du Miami Open. Le deuxième événement Masters 1000 de la saison a également dû fermer ses portes en raison d’un coronavirus, l’Allemand devant y rester car il ne pouvait plus quitter les États-Unis.

Avec son meilleur ami Marcelo Melo, Alexander fait de son mieux pour rester positif et travailler sa forme physique en attendant au moins quelques nouvelles positives sur le redémarrage de la saison. Comme beaucoup d’autres joueurs, Zverev a eu quelques discussions Instagram intéressantes, parlant de divers sujets et plaisantant avec d’autres joueurs.

Après la troisième saison consécutive dans le top 10, Alexander a rejoint Roger Federer sur l’American Tour en novembre, jouant devant une foule impressionnante et se dirigeant vers la Chine pour le tournoi international de tennis sur invitation de la Coupe Hangzhou Tmall dans les derniers jours de 2019.

Alexander pense qu’il a attrapé un coronavirus là-bas, luttant contre la toux pendant un mois et faisant de la fièvre à Brisbane pendant deux jours. Après avoir joué un terrible tennis à l’ATP Cup, l’Allemand a récupéré son jeu pour atteindre la demi-finale de l’Open d’Australie, son premier aux Majors.

Dans l’une de ses conversations sur Instagram, Zverev a également plaisanté sur le timing parfait de Roger Federer pour cette opération du genou en février, se demandant si les Chinois lui avaient donné des informations sur le virus qui a suspendu la saison ATP au moins jusqu’en juillet.

Après une autre grande saison en 2019 qui l’a vu remporter le titre du Masters 1000 à Miami et cette mémorable finale de Wimbledon contre Novak Djokovic où il a gaspillé deux balles de match, Federer a terminé dans le top 3 derrière Rafael Nadal et Djokovic, gardant les jeunes derrière lui et debout même après 38 ans.

Décidant de sauter la première Coupe ATP, Federer a lancé la nouvelle saison à l’Open d’Australie, surmontant deux obstacles difficiles contre John Millman et Tennys Sandgren (économisant sept balles de match) pour atteindre les demi-finales où il a perdu contre Novak Djokovic en deux sets.

Au lieu de se préparer pour Dubaï, Roger a partagé la nouvelle avec ses fans d’une blessure au genou qui nécessitait une intervention chirurgicale, les Suisses sautant Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland Garros, ciblant Halle comme le premier tournoi sur le chemin du retour.

Avec les problèmes actuels causés par un coronavirus, il est incertain quand nous allons voir du tennis et cela se produira-t-il du tout en 2020, laissant Federer, Zverev et tous les autres à rester assis et à attendre.