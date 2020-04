Alexander Zverev promet de renverser Big3 après la quarantaine

Les déclarations qu’il accorde ne passent jamais inaperçues Alexander Zverev et cette fois ils n’allaient pas être moins. Le jeune joueur de tennis allemand rencontre sa famille dans sa résidence de Tampa (Floride). Peu de détails sur la vie personnelle de l’Allemand avaient transpiré et à la suite de cet enfermement, on sait qu’il possède un remarquable manoir dans les environs de la ville américaine, où il a sa propre salle de sport et un court de tennis. Il y a quelques jours, une photographie est apparue après avoir eu une session de formation qui a soulevé la controverse sur sa prétendue indiscipline, sautant la séquestration, quelque chose que Sascha explique dans une interview pour le Bild.

“J’ai une salle de gym et un court de tennis dans ma maison. J’ai une excellente communication avec mon entraîneur physique pour établir le travail que je dois faire et mon père est avec moi. J’essaie de rester en forme car ce ne sera pas facile de revenir à la compétition “, a déclaré un Zverev qui a été surpris lorsqu’on lui a demandé qui pourrait bénéficier de cette pause.” De toute évidence, les joueurs vétérans seront ceux qui reviendront mieux. Ils ont intériorisé toutes les routines, ils savent ce qui est le mieux à chaque instant et ils seront très frais physiquement et mentalement à notre retour. Cependant, je suis convaincu que la vieille garde va bientôt tomber “, at-il déclaré catégoriquement.

Le courant numéro 7 du classement ATP Il a déjà passé plusieurs saisons à menacer de renverser le Big3, bien qu’il n’ait pu le faire que partiellement et à des moments précis, sans faire le grand pas en Grand Chelem. Interrogé sur la possibilité de reprendre la compétition prochainement, Sascha a été clair dans ses affirmations. “J’espère que nous pourrons jouer un tournoi de plus. Je pense que ce serait une grande réussite si nous parvenions à terminer l’année avec au moins deux tournois majeurs joués. Ce serait très étrange de jouer Roland Garros à l’automne, mais nous aimerions tous pouvoir le faire. Pour moi, ce ne serait pas un problème de jouer un tournoi à huis clos. Il est évident que ce que nous aimons est de concurrencer le public, mais il vaut mieux jouer pour la télévision que de ne pas le faire “, a-t-il déclaré. Alexander Zverev

