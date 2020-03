Alexander Zverev réduit ses souffrances avec un deuxième service

Le coronavirus nous a laissés sans tennis pendant un certain temps et, en même temps, il ne nous a laissé que deux ans et demi pour analyser en 2020. La façon d’étudier est courte, peu de tournois joués, mais il y a des joueurs qui proposent des statistiques intéressant sur le fonctionnement de votre jeu. Par exemple, les recherches qu’ils ont effectuées depuis ATP avec Alexander Zverev et leurs problèmes avec le service. Problèmes qui ne sont survenus que lorsqu’il a été contraint de jouer avec un deuxième service dans les trois événements auxquels ce calendrier a participé: battu en Coupe ATP avec trois défaites, demi-finaliste à l’Open d’Australie et triste deuxième tour en ATP 500 à Acapulco . Ce n’est que dans l’un des trois que Sascha a pu facilement trouver son premier service, devinez lequel.

Tout le monde se souvient sûrement du grotesque de l’Allemand dans la première édition de la Coupe ATP, où il a été écrasé par Alex De Miñaur, Stefanos Tsitsipas et Denis Shapovalov. L’Allemand a subi un blocage historique avec son premier service, avec le deuxième et merci qu’ils ne l’ont pas laissé mettre un troisième. Les doubles fautes se sont accumulées à chaque match qui a passé, démontrant le faible moment de forme par lequel il est passé et que, à cette époque où nous sommes, rivaliser sans bon service est impossible. Il a dû prendre bonne note de tout cela lors du prochain concours auquel il a participé, l’Open d’Australie. Là, la version d’Alexandre a subi un changement radical, mettant fin au tournoi comme le joueur qui a pris moins de secondes par match devait jouer sur le terrain. La conclusion est évidente, vous n’avez pas besoin d’être un érudit pour le voir: plus vous évitez de jouer avec votre deuxième service, à moins que vous ne soyez Novak Djokovic, mieux ce sera pour vous.

Zverev finirait par obtenir le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem et nous ne doutons pas que pour cela il ait dû exécuter son plan de match presque complètement. Ce dont nous ne doutons pas non plus, c’est que le nombre moyen de secondes purgées par match (1’61) était essentiel pour entrer dans le top quatre du classement. Dans le top 10, l’homme le plus proche de cet équilibre était Gael Monfils avec une moyenne de 1’91, étant les seuls situés en dessous de deux portions. Pour des informations complètes, ci-dessous apparaît Novak Djokovic (2’02), Rafa Nadal (2’03), Stefanos Tsitsipas (2’10), Roger Federer (2.15), Dominic Thiem (2’34), Matteo Berrettini (2’38), Daniil Medvedev (2’52) et David Goffin (2’77). Au total, la moyenne du top10 de ce registre était de 2’18.

Ce n’est pas une statistique à laquelle nous prêtons généralement beaucoup d’attention, en fait, mettre en jeu tous les premiers ne garantit rien si vous n’obtenez pas de points gratuits ou un as plus tard. Cependant, dans le domaine du top10, cela correspond suffisamment pour comprendre pourquoi certains joueurs sont au-dessus des autres. John Isner C’est le joueur de tennis qui a obtenu la meilleure performance de cette statistique sans aucun doute, en étant le leader au cours des cinq dernières saisons. En 2019, pour mettre en évidence sa meilleure note, il a clôturé le parcours en signant 1’71 en moyenne en deuxième service par match. Incroyable compte tenu des 48 matchs qu’il a disputés. En ce 2020, dans le peu que nous avons, il partage le haut du tableau avec Corentin Moutet et Casper Ruud (1’55).

Toutes ces données fournies par le virtuose des nombres Craig O’Shannessy Ils nous aident à mieux comprendre comment fonctionnent les grands joueurs du circuit. Dans ce cas, pour comprendre combien Zverev dépend de son service, en particulier du premier service. En ATP Cup, nous avons vu l’Allemand avec une moyenne de 2’94 secondes de service par match: résultat, trois défaites. Plus tard, à Melbourne, la moyenne de 1’19 l’a aidé à atteindre les demi-finales. Assez pour clore l’affaire, il n’y a plus de questions.

