Alexander Zverev réfléchit sur les derniers hauts et les bas en naviguant avec sa petite amie

Après une course impressionnante à l’Open d’Australie, Alexander Zverev a pris une pause bien méritée et a passé du temps sur la mer avec sa petite amie, Brenda Patea. En plus de cela, l’Allemand n’a pas oublié d’analyser ses dernières performances et de se concentrer sur ce qui s’annonce dans sa carrière professionnelle.

Zverev a eu sa part de rebondissements, à partir de la fin de 2019. Rétrospectivement, la jeune star a perdu lors du deuxième match du Masters de Paris – contre Denis Shapovalov – mais il a compensé avec une belle course lors des finales de l’ATP de Londres, atteignant demi-finales, où il s’est incliné devant Dominic Thiem.

Après cette performance impressionnante, Alexander a perdu chacun des trois matchs disputés à la Coupe ATP – contre De Minaur, Tsitsipas et, respectivement, Shapovalov. Après cette grève négative, Sascha Zverev a ensuite atteint les demi-finales de l’Open d’Australie, où il a de nouveau été arrêté par Thiem.

“Peu importe si vous êtes sous les projecteurs ou dans le noir. Vous devez toujours vous rappeler ce que vous cherchiez lorsque vous avez tout commencé ». Zverev a écrit dimanche sur Instagram. Compte tenu de ses performances chancelantes, il est difficile de deviner comment Sascha se produira lors du prochain tournoi.

Cependant, Acapulco approche et il a beaucoup de points à défendre là-bas. L’Allemand a disputé la finale l’an dernier, s’inclinant en deux sets contre Nick Kyrgios. Comme Acapulco ne démarre que le 24 février, Alexander Zverev a encore le temps de se détendre et de passer du temps avec sa petite amie, Brenda Patea – une star allemande du mannequinat.